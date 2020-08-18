Думбрэвяну: когда Молдова может рассчитывать на получение вакцины от COVID-19

Глава молдавского Минздрава, комментируя вопрос о появлении вакцины от коронавируса, обратила внимание, что в первую очередь, речь должна идти о безопасности препарата.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Молдавские власти заинтересованы в иммунизации населения от коронавируса нового типа. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну во вторник.

Комментируя вопрос о регистрации российской вакцины от COVID-19, а также о разработках в этом направлении других государств, глава молдавского Минздрава отметила, что власти республики обратились в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, чтобы страну внесли в списки для получения соответствующего препарата.

По словам Думбрэвяну, у властей уже есть подтверждение, что страна встала в очередь на обеспечение вакциной от COVID-19, когда препарат будет не только зарегистрирован, но и проверен. Как рассказала собеседница, есть несколько этапов тестирования вакцины.

"В условиях, когда будет зарегистрированная и прошедшая тестирование с учетом всех требований вакцина, как я уже сказала, у нас есть ответ от Глобального альянса о том, что мы будем обеспечены ею. И это вне зависимости от того, кто является производителем. Мы, как страна, заинтересованы в иммунизации населения", - отметила министр.

Думбрэвяну подчеркнула, что в первую очередь речь должна идти о безопасности вакцины.

На вопрос о том, может ли Молдова получить ее бесплатно, глава Минздрава ответила, что Глобальный альянс по многим программам обеспечивал республику препаратами, в том числе и для иммунизации населения от сезонного гриппа. "Вакцина от сезонного гриппа предоставлялась и безвозмездно с учетом постепенного роста доли участия страны в закупках этого препарата. Так что у нас есть шансы", - сказала министр.

Думбрэвяну отметила, что сроки получения Молдовой вакцины от коронавируса нового типа зависят от многих факторов: от объемов производства, от того, когда запущен и налажен массовый выпуск, от условий проведения иммунизации граждан, а также от того, каким группам риска будет разрешена прививка.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V">>>

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания.

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