Завышение цен на лекарства и продовольствие: что грозит нарушителям

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Более полумиллиона леев - штрафы на такую сумму применила Государственная налоговая служба в отношении фирм, которые установили завышенные цены на продукты питания и фармацевтические препараты.
Контроль проводился с 1 марта по 7 августа. За это время на объектах торговли продовольственными товарами, а также на фармскладах и в аптеках прошло около двух тысяч проверок.
Налоговая инспекция зафиксировала 217 случаев нарушения ценообразования в результате завышения коммерческой надбавки. Были применены санкции на общую сумму 548 тыс. леев.
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Ведомство информирует предпринимателей, что налоговые органы планируют провести оперативный контроль в нескольких сегментах экономической деятельности, в том числе:
- Оказание услуг национальных и международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, включая такси.
- Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, сопутствующие виды деятельности.
- Интернет-торговля.
- Пункты обмена валюты.
Государственная налоговая служба продолжает держать на контроле цены на социально значимые товары.
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