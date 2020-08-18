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Завышение цен на лекарства и продовольствие: что грозит нарушителям

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200818/31339836/zavyshenie-tsen-na-lekarstva-i-prodovolstvie-chto-grozit-narushitelyam.html

Государственная налоговая служба применила строгие санкции в отношении предпринимателей, завысивших торговую надбавку на медикаменты и продукты питания. Ведомство отчиталось о нарушениях, выявленных с марта по август.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Более полумиллиона леев - штрафы на такую сумму применила Государственная налоговая служба в отношении фирм, которые установили завышенные цены на продукты питания и фармацевтические препараты.

Градусник
© CC0 / Pixabay
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Контроль проводился с 1 марта по 7 августа. За это время на объектах торговли продовольственными товарами, а также на фармскладах и в аптеках  прошло около двух тысяч проверок.  

Налоговая инспекция зафиксировала 217 случаев нарушения ценообразования в результате завышения коммерческой надбавки. Были применены санкции на общую сумму 548 тыс. леев.

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Ведомство информирует предпринимателей, что налоговые органы планируют провести оперативный контроль в нескольких сегментах экономической деятельности, в том числе:

  • Оказание услуг национальных и международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, включая такси.
  • Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, сопутствующие виды деятельности.
  • Интернет-торговля.
  • Пункты обмена валюты.

Государственная налоговая служба продолжает держать на контроле цены на социально значимые товары.

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