Завышение цен на лекарства и продовольствие: что грозит нарушителям

Государственная налоговая служба применила строгие санкции в отношении предпринимателей, завысивших торговую надбавку на медикаменты и продукты питания. Ведомство отчиталось о нарушениях, выявленных с марта по август.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Более полумиллиона леев - штрафы на такую сумму применила Государственная налоговая служба в отношении фирм, которые установили завышенные цены на продукты питания и фармацевтические препараты.

Контроль проводился с 1 марта по 7 августа. За это время на объектах торговли продовольственными товарами, а также на фармскладах и в аптеках прошло около двух тысяч проверок.

Налоговая инспекция зафиксировала 217 случаев нарушения ценообразования в результате завышения коммерческой надбавки. Были применены санкции на общую сумму 548 тыс. леев.

Прибыльный бизнес: как можно снизить цены на лекарства в Молдове>>>

Ведомство информирует предпринимателей, что налоговые органы планируют провести оперативный контроль в нескольких сегментах экономической деятельности, в том числе:

Оказание услуг национальных и международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, включая такси.

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, сопутствующие виды деятельности.

Интернет-торговля.

Пункты обмена валюты.

Государственная налоговая служба продолжает держать на контроле цены на социально значимые товары.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova