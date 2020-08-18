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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон убежден в необходимости сохранении крепких духовных связей с Россией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200818/31339940/dodon-pozdravil-vladimira-ya-ubezhden-v-sokhranenii-dukhovnykh-svyazey-s-rossiey.html

Православная Церковь – краеугольный камень молдавской государственности, душа и сердце народа Молдовы, уверен Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон убежден в необходимости сохранения крепких духовных связей с Россией и другими странами православного мира. На это глава государства обратил внимание в поздравительном сообщении по случаю дня рождения митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, который в течение 31 года возглавляет Молдавскую митрополию.

"Молдавская митрополия является неотъемлемой частью Русской Православной Церкви. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир - постоянный член Синода Русской Православной Церкви. Я, как и высокопреосвященнейший владыка Владимир, убежден в необходимости сохранения самых крепких духовных связей с Россией и другими странами православного мира", - говорится в сообщении.

Кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Архитектурная жемчужина - уникальная история Кафедрального собора в Кишиневе
По словам Додона, "Православная Церковь – это краеугольный камень молдавской государственности, душа и сердце народа Молдовы". 

Глава государства также обратил внимание на то, что с именем митрополита Владимира "связано духовное возрождение Молдовы и восстановление Церкви: строительство тысяч храмов, возрождение древних монастырей, которые стали центрами паломничества многих тысяч верующих людей, благотворительная и просветительская деятельность".

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Теги:
Молдавская митрополия, митрополит Владимир, Игорь Додон


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