Аграрии пригласили к диалогу депутатов парламентских фракций и премьера

Протестующие фермеры недовольны результатами прошедших бесед с премьером Ионом Кику и вновь призывают собрать заседание по проблемам сельского хозяйства, но уже с представителями парламентских фракций. Сам же премьер объяснил действия властей.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Группа молдавских аграриев провела во вторник очередные переговоры с премьером Ионом Кику. Стороны и в этот раз не пришли к консенсусу. Теперь фермеры попросили встречи с представителями парламентских фракций.

"Мы призываем всех представителей парламентских фракций, которые желают поддержать фермеров, провести общее заседание вместе с премьером. Мы готовы ко встрече сегодня после обеда или не позднее завтрашнего утра", - заявил один из протестующих аграриев Андрей Дынга.

Другой фермер посетовал на то, что власти поздно спохватились, ведь засуха длится более двух лет.

"Вся эта ситуация вызывает у нас ощущение безнадежности. Мы приехали издалека, но нам пообещали только 1500 леев, что очень мало для покрытия всего ущерба", - добавил Сержиу Штефанко.

После дискуссий в правительстве аграрии отправились обратно на протест, который проходит у южного автовокзала.

Позиция правительства

Накануне глава кабмина Ион Кику отметил, что больше, чем 1500 леев в качестве частичной компенсации на один гектар, государство выделить не в состоянии. Сельхозпроизводители еще до заявлений премьера сообщили, что намерены продолжать протесты.

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Глава правительства также озвучил список мер, которые в случае утверждения парламентом частично помогут пострадавшим от продолжительной засухи сельхозпроизводителям.

"Правительство и Минфин считают, что на данном этапе можем разработать и продвинуть ряд проектов, у которых будут следующие цели. Во-первых, в отношении возмещения налога на добавленную стоимость, который аграрии накопили на счетах, сделаем так, чтобы было возможным, чтобы этот НДС использовался для расчета по налоговым выплатам, связанным с зарплатой", - сказал Кику.

По его словам, это будет делаться на основе заявления, казначейство переведет деньги производителю, а он уже рассчитается по выплатам.

"Во-вторых, сделаем так, чтобы накопленный НДС использовался для выплаты земельного налога… На этом, к слову, настаивали и аграрии", - отметил премьер.

Кроме того, как пояснил глава кабмина, достигнута договоренность установить мораторий до 31 декабря 2020 года на налоговый контроль. "Это предложение будет озвучено парламенту. Также выступим перед парламентом с инициативой расширить субсидирование процентов по кредитам аграриев, в том числе и на существующие займы, а не только на новые", - сообщил Кику.

По его словам, у многих сельхозпроизводителей есть неблагоприятные, старые кредиты, и государство в этом плане намерено их поддержать.

"Также по итогам субботних дискуссий в Минсельхозе достигнута договоренность по упрощению процедуры предоставления компенсации на зерновые первой группы (пшеница, ячмень, рапс – ред.). Исключены некоторые документы. Сегодня проект был подготовлен. В среду этот проект будет принят на заседании правительства, чтобы выделение этих денег было более простым и быстрым", - подчеркнул Кику.

Также обговорено, что задолженности по кредитам на технику в рамках программы MECAGRO следует эшелонировать в течение 12 месяцев.

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"Предлагается и поправка, которая позволит Торгово-промышленной палате выдавать сертификаты о форс-мажоре", - пояснил премьер, добавив, что этот момент также планируется обсудить в парламенте.

В рамках встречи в Минфине, как пояснил глава правительства, обсуждались и планы на будущее. К примеру, ведутся переговоры по снижению ставки НДС на удобрения в сельском хозяйстве и по другим поставкам. "Говорим предварительно о 12%. Еще будем обсуждать, но наши подсчеты показывают, что это надо сделать", - сказал Кику.

По его словам, изменения предполагают поправки в законодательство, и это нужно скоординировать с Международным валютным фондом. "Потому что у нас есть договоренность по поводу новой программы сотрудничества на 550 миллионов долларов. В этих условиях данные проекты будут обсуждаться и попросим заключение со стороны МВФ по ним", - сообщил Кику.

Помимо встречи в Минфине Кику провел беседу с представителями четырех парламентских фракций (Партии социалистов, Демпартии, PAS и DA), входящих в рабочую группу по сельскому хозяйству.

"Обсудили процедуру реэшелонирования кредитов аграриев перед банками и небанковскими учреждениями. Обговорено два важных момента. Первое - обратиться к финансовым учреждениям, чтобы посодействовали в этом. Надеюсь, нам удастся прийти к такой договоренности. Второе - разработать проект, который установит это реэшелонирование в обязательном порядке. Подготовим этот проект, который тоже скоординируем с МВФ. Когда будет согласие, то представим парламенту его", - добавил Кику.

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