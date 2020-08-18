Глава Минздрава прокомментировала обыски в одном из подразделений ведомства

Министр здравоохранения в интервью Sputnik озвучила свою позицию по поводу случаев коррупции в одном из подразделений Минздрава.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты открыто для расследования случаев коррупции в Национальном консилиуме по установлению ограничения возможностей и трудоспособности. Об этом Sputnik заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, комментируя проведение во вторник обысков в этом подразделении.

"Министерство открыто для расследования этих случаев коррупции. Со своей стороны отмечу, что мы осуждаем любые действия коррупционного характера. В данной ситуации мы говорим о присвоении групп инвалидности и их подтверждении. Знаем, что на протяжении долгого времени ситуация там была под, так скажем, "щитом коррупции", отсутствовал принцип неподкупности. Очень плохо, что подобное продолжается. Наша позиция в этом смысле жесткая – такие случаи недопустимы", - сказала Думбрэвяну.

Отвечая на вопрос о том, поступали ли к ней сигналы о нарушениях в деятельности Консилиума, министр отметила, что все данные по поводу признаков коррумпированности отдельных лиц были переданы правоохранительным органам.

Ранее в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) сообщили, что расследование проходит по уголовным делам, открытым по факту вымогательства и получения сотрудниками Национального консилиума по установлению ограничения возможностей и трудоспособности денег за предоставление пожизненной группы инвалидности.

"Доказательства, собранные офицерами НАЦ, демонстрируют, что для обретения подобного сертификата медики получали от пациентов суммы от нескольких сотен евро до десятков тысяч леев", - говорится в пресс-релизе НАЦ.

В настоящее время операция продолжается. В Национальном антикоррупционном центре уточнили, что следственные мероприятия проходят всего по 16 адресам, это - дома подозреваемых и госучреждения в Кишиневе и Резине. На данный момент задержаны трое медработников.

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