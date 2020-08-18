В одном из парков Кишинева демонтируют ресторан

Чтобы окончательно вывезти конструкции ресторана, который незаконно занимал муниципальную землю в парке, властям Кишинева понадобится больше пяти дней.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Принудительный демонтаж конструкций летнего ресторана в кишиневском парке La Izvor практически завершен. Об этом в пресс-релизе сообщила столичная примэрия (мэрия). Объект был несанкционированно размещен на муницпальной земле.

Как отмечается, фирма, которой принадлежит ресторан, незаконно занимала территорию парка с осени 2019 года, в октябре истек срок действия схемы размещения. Чтобы демонтировать и вывезти составлявшие ресторанный комплекс три сооружения - летнюю террасу и два объекта, предоставлявших услуги по аренде - муниципальным службам уже понадобилось пять дней.

© Photo : Primăria Municipiului Chișinău Lucrări de evacuare forțată a complexului de prestări servicii din Parcul „La Izvor”

Пресс-служба примэрии сообщает, что концепция реконструкции парка La Izvor не предусматривает осуществление на его территории коммерческой деятельности, поэтому претура сектора Буюканы не продлила фирме-владельцу комплекса схемы размещения. Более того, в документах был указан только один объект, хотя на самом деле их было три.

Претура сектора высылала владельцу объекта предприсания самостоятельно демонтировать и вывезти конструкции, однако эти указания были проигнорированы. В результате местные власти приступили к принудительному демонтажу.

© Photo : Primăria Municipiului Chișinău Lucrări de evacuare forțată a complexului de prestări servicii din Parcul „La Izvor”

Как сообщил на своей странице в соцсети примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, работы полностью завершатся в конце недели, "вся территория будет освобождена от грязи, гнилых деревянных поверхностей и импровизированных туалетов".

"После завершения демонтажа претура представит в суд пакет документов о понесенных расходах, чтобы экономический агент их возместил", - также сообщил столичный градоначальник.

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