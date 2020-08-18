Возможна ли приостановка образовательного процесса после 1 сентября

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Глава молдавского Минздрава Виорика Думбрэвяну не исключает приостановку образовательного процесса в некоторых учебных заведениях, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

"Мы уже говорим не о полной приостановке образовательного процесса. Анализируется и международный опыт… Конечно, может быть и так, что зарегистрируются случаи инфицирования в классе. И это приведет к приостановке образовательного процесса в нем. Могут быть и ситуации со вспышками в рамках учебных заведений, тогда придется пойти на такие же меры в отношении всего учреждения", - отметила министр.

По словам Думбрэвяну, каждый случай будет проанализирован отдельно территориальной комиссией общественного здравоохранения. Решение по тому или иному учебному заведению также будет приниматься в индивидуальном порядке в зависимости от ситуации.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 августа.

Несмотря на сложную и непредсказуемую ситуацию, связанную с ограничениями из-за COVID-19, занятия в молдавских школах должны начаться вовремя. Минобразования предложило рассмотреть семь моделей учебного процесса на 2020-2021 год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova