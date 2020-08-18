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Молдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19

Минздрав: подтверждены 412 новых случаев инфицирования COVID-19

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200818/31344120/minzdrav-podtverzhdeny-novykh-sluchaya-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа в Республике Молдова достигло 21 885 человек.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 412 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы три эпизода импорта инфекции из Германии, Франции и Италии.

Производство вакцины от COVID-19
© Sputnik / AFK Sistema
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По данным ведомства, за сутки проведено 2 579 теста, из них 1 998 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 30 789.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 20 медработников - 5 врачей, 14 медсестер и одного человека из вспомогательного персонала. 

В тяжелом состоянии находятся 497 пациентов (из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1234 человека - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 342 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 21 885 человек.

Летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано. Количество смертей за время пандемии остается на отметке 908. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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