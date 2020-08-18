Пригород Кишинева Сынжеру обеспечат природным газом к концу года

Работа по модернизации пригородов Кишинева продолжается. На этот раз власти решили провести газ в коммуну Сынжера.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Жители коммуны Сынжера будут обеспечены природным газом. Власти приняли решение расширить газовую сеть.

Об этом сообщил глава кишиневской администрации Ион Чебан.

По его словам, работы стартуют в среду, 19 августа, и завершатся к концу года.

Градоначальник подчеркнул, что перед внедрением проекта прошли переговоры с руководством "Молдовагаз".

"В расширение газораспределительной сети будет вложено более 9,5 миллиона леев, проект запускается по инициативе примэрии Кишинева в партнерстве с АО "Молдовагаз" в соответствии с инвестиционным планом "Кишинэу-газ" на этот год", - пояснил глава кишиневской администрации.

Общая протяженность нового сегмента сети составит 16 километров, он включает в себя газопроводы низкого, среднего и высокого давления.

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"Установлена одна газораспределительная станция (ГРС) и 19 газорегулирующих пунктов (ГРП). После завершения работ доступ к природному газу получат по меньшей мере 600 потенциальных потребителей, преимущественно это - молодые семьи, живущие в частных домах", - рассказали в "Молдовагаз".

Чебан добавил, что весной этого года в сотрудничестве с Premier Energy кишиневским властям удалось подключить к электричеству ряд домов в селе Добружа. В дальнейшем муниципальные власти намерены продолжать проекты по модернизации пригородов.

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