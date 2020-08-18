Расследование по делу о наркоторговцах: полиция задержала курьера

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Республики Моддова в ходе расследования деятельности международной группы торговцев наркотиками задержали наркокурьера, 38-летнего уроженца Фалештского района.

Как сообщается, в мае Ссотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национальной следственной инспекции ГИП совместно с сотрудниками Полицейской инспекции Кишинева, сектор Рышкановка, под руководством прокуратуры того же столичного сектора пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей контрабандой и наркоторговлей. Тогда с поличным были задержаны трое членов группы, было изъято наркотиков на сумму более 2,6 млн. леев. © Sputnik / Виталий Аньков Кастеты, пистолеты и наркотики: полиция задержала 7 членов группировки

Следствие по делу продолжилось. Кроме задержания наркокурьера, сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность лидера преступной группы. Им оказался гражданин Российской Федерации. Как сообщают правоохранители, он руководил деятельностью других членов сообщества, находящихся в России, распределял задачи между членами группы, организовывал транспортировку наркотиков из стран ЕС и их ввоз на территорию Республики Молдова, а затем - в Российскую Федерацию, где происходил сбыт.

В рамках следственных мероприятий в Фалештском районе провели обыски. В результате полиция обнаружила и изъяла наркотики на сумму более 3 100 000 леев. Это 1000 таблеток экстази на сумму более 300 000 леев (одна таблетка продавалась потребителям по цене 200-300 леев), более 3,5 кг метамфетаминов стоимостью около 2 800 000 леев (за один грамм вещества можно было выручить 600-800 леев). Кроме того, правоохранители конфисковали электронные весы и выручку от сбыта наркотиков.

Следствие установило, что наркотические вещества вывозили из Нидерландов, для этого использовали автомобили со специально оборудованными тайниками.

Наркокурьера задержали на 72 часа, впоследствии суд постановил применить меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. Лидер преступной группы объявлен в розыск. Виновным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по статье "Незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или аналогов таковых с целью отчуждения".

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