Экипаж SMURD доставил пациента из Окницы в Кишинев - видео

Срочная транспортировка в столицу посредством службы SMURD потребовалась одному из пациентов из Окницы. Ранее он был госпитализирован в районную больницу.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Транспортировку 67-летнего пациента из окницкой больницы в Кишинев обеспечила ​​медицинская бригада SMURD-Яссы. По информации Главного управления по чрезвычайным ситуациям, необходимость перевозки больного воздушным транспортом возникла во второй половине дня из-за ухудшения состояния его здоровья.

Во время транспортировки на вертолете состояние пациента было стабильным. За ним постоянно наблюдали врачи и парамедики SMURD. В Кишиневе вертолет приземлился на стадионе "Динамо", откуда больного доставили республиканской службой "Авиасан" в Институт неотложной медицины.

По данным ГИЧС, с начала 2020 года в Республике Молдова служба SMURD выполнила 14 рейсов.

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