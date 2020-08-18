В августе 2020-го: чем отвечает власть на протесты

Нынешний год оказался испытанием для Молдовы. В стране попеременно вспыхивают протесты представителей самых разных отраслей. Государству же приходится выкручиваться в условиях COVID-19, экономического кризиса и засухи.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Молдова угодила в капкан проблем – с одной стороны пандемический кризис и спровоцированный им экономический, а с другой – неблагоприятные погодные условия, из-за которых серьезно пострадал урожай. Убытки агросектора оцениваются в миллионы леев.

Однако ущерб понесли и другие отрасли отечественной экономики – туризм, перевозки, HoReCa (гостиничный бизнес), торговля. Властям в сложнейших условиях приходится одновременно принимать решения с учетом непредвиденной ситуации, включая меры по поддержке бизнеса, распутывать клубок давно накопившихся проблем, изыскивать средства для поддержки экономику. О том, откуда у государства деньги, почему август оказался самым жарким для Молдовы месяцем во всех смыслах, кто больше остальных недоволен, и что делать, чтобы в будущем не столкнуться с аналогичными проблемами, читайте в обзоре Sputnik.

Протесты аграриев

Массовые протесты молдавских сельхозпроизводителей начались на прошлой неделе. Сначала они проходили в регионах страны, но ближе к выходным аграрии перекочевали в столицу. Сельхозпроизводители твердо стоят на своем – оказанной на данном этапе помощи со стороны государства оказалось недостаточно. За время митингов у них состоялось несколько раундов переговоров с представителями правительства. И власти идут на диалог, объявляют о проработке проектов, нацеленных на помощь аграриям. Премьер-министр Ион Кику выступил главным переговорщиком с сельхозпроизводителями.

Один не один

Глава кабмина отметил, что больше, чем 1500 леев в качестве частичной компенсации на один гектар, государство выделить не в состоянии. Изначально власти намеревались перечислять на эти цели по 1080 леев на гектар. Производители же настаивают на 3000 леев. По итогам переговоров с аграриями в правительстве решили увеличить размер компенсации на гектар до 1500, однако фермеры все же недовольны этим решением.

"Если и эта сумма не принимается, то мы должны опять вернуться к переговорам. На данный момент государство не может предоставить более 1500 леев", - сказал Кику.

По его словам, власти будут внимательно следить за дальнейшими действиями сельхозпроизводителей.

"Если будет жесткая позиция, то мы не сможем на нее пойти, потому эти же деньги (на частичную компенсацию - ред.) были переведены из других статей расходов. Более 300 миллионов на первую группу мы не можем выделить", - отметил премьер.

Меры допподержки со стороны государства

Премьер озвучил список мер, которые в случае утверждения парламентом частично помогут пострадавшим от продолжительной засухи сельхозпроизводителям. Среди проектов, на которые готово пойти правительство, в частности значится:

накопленный НДС распределять для расчетов по налоговым выплатам, связанным с зарплатой, а также в счет выплаты земельного налога;

до 31 декабря ввести мораторий на налоговые проверки;

расширить программу субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей – речь пойдет и о существующих займах, а не только о новых;

упростить процедуру предоставления компенсации на пшеницу, ячмень, рапс. Этот проект рассмотрят на заседании правительства уже в эту среду;

долги, которые есть у фермеров за технику по программе MECAGRO, разделят на 12 месяцев;

Торгово-промышленная палата сможет выдавать сертификаты о форс-мажоре. Этот документ позволит урегулировать отношения между предпринимателями в области сельского хозяйства и их поставщиками.

Многие из этих пунктов планируется обсудить с представителями Международного валютного фонда. Кроме того, эти проекты должны будут пройти через парламент Молдовы.

Ранее глава кабмина заявлял, что в бюджете на следующий год будут предусмотрены деньги для инвестиций в ирригационные системы, потому что в противном случае альтернативой станет выделять каждый год деньги на возмещение убытков.

"Лучше вложить в ирригацию. Что касается противоградовой системы, то тут тоже проблема. Понимаю, что решение не такое трудное и, думаю, в скором времени решим и эту проблему", - подчеркнул премьер.

Бизнес – это риск

Бывший вице-премьер Александр Муравский отметил, что в определенных критических ситуациях государство должно поддерживать агросектор. Однако здесь есть свои нюансы, которые все-таки надо брать в расчет.

"Фермер – это бизнесмен. При чем такой же, как и тот, который открыл ресторан, швейный цех и так далее. И никакой разницы между ними нет. Бизнес – это риск. Да, ты попал в трудное положение, и тебе надо оказать помощь. И государство может на это пойти. Но надо понимать, что эта помощь заключается в том, что эти средства заберут у другого направления", - сказал Муравский.

Он привел пример: те 500 миллионов, которые требует оппозиция на поддержку агросектора, могли бы пойти на повышение зарплат бюджетникам, однако эти деньги должны быть взяты налогом у работающих граждан и отданы для покрытия убытков сельхозпроизводителей.

"Беда заключается в том, что практически ни один из вышедших на протесты с тракторами аграриев не страхует свои риски. Они объясняют это десятком причины – дорого и так далее. Однако причина очень простая – человек думает, что засуха может произойти раз в пять лет, а град пройдет мимо и не заденет его посевы, тогда как страховку надо платить каждый год. Зато, когда это случится, то можно выйти на протесты и громогласно добиться того, чего хотим", - отметил Муравский.

Общество Муравский: фермерам никто ничего не должен

Страхование в сельском хозяйстве – спасательный круг

Со страхованием в агросекторе действительно нужно что-то решать, считает эксперт в агробизнесе Юрий Ушурелу. По мнению эксперта, государству следует пересмотреть концепцию страхования в сельском хозяйстве. Важно создать взаимный фонд по предотвращению кризисов, в котором должны участвовать как государство, так и агропроизводители.

"Выходит так, что мы выращиваем сельскохозяйственные культуры, не адаптируясь к климатическим условиям, не говоря о культурах с высокой добавленной стоимостью, которые могут переживать засуху, не говоря уже о рисках в агросекторе, связанных с цикличностью засухи, государство всегда вмешивается в сложные ситуации и ищет источники финансирования", - отметил Ушурелу.

Поэтому, как считает собеседник, создание взаимного страхового фонда по предотвращению кризисов – это та отправная точка, где ответственность ложится не только на государство, но и на самих сельхозпроизводителей.

Эксперт пояснил, что тот, кто не выполнит контрактные обязательства, не получит и необходимую помощь даже в кризисный период.

"Вы только посмотрите на ситуацию в этом году. Производители производителями, а как же частники? Что с ними делать? Речь идет о тех, кто живет за счет тех 30-50 соток возле своего дома. На них что, закрываем глаза? А как быть с животноводческим сектором, пчеловодством, которые тоже не слабо пострадали. Да, мы найдем 300-500 миллионов, но этого-то недостаточно. Потому что помогать-то нужно не только крупным, но и малым производителям", - считает Ушурелу.

Эксперт подчеркнул, что лишь порядка 4,5-4,6% молдавских сельхозпроизводителей прибегают к услугам страхования, а в 2019 году таких было еще меньше – порядка 2,6%.

Потенциал не используют, а надеются на субсидии

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина считает, что государство должно продумать программу поддержки агросектора для того, чтобы отечественная продукция была конкурентоспособной на европейской, российском рынках и рынках третьих стран.

"Сельскохозяйственный бизнес уязвим. Все это понимают. Другое дело, что часть агроэлиты хорошо научилась и рассчитывают на все эти субсидии и поддержку, и очень часто они разворачиваются не на максимум своего потенциала и не реализуют свои бизнес-проекты, а оптимизируют издержки", - сказала Ларюшина.

Парламентский диалог

Депутат Николай Паскару в комментарии Sputnik заявил, что проблемы аграриев реальны и актуальны.

"Правительство делает все возможное, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Действия оппозиции нельзя назвать конструктивным диалогом. Когда они заблокировали 200 миллионов российского кредита, что могут сказать Санду и Нэстасе, которые сейчас заявляют о срочной необходимости выделить деньги агросектору?", - задался вопросом парламентарий.

По его словам, несмотря на это сейчас парламентские силы – ПСРМ, ДПМ, PAS и DA - проявили мудрость и сели за стол переговоров в поиске решений по ситуации в агросекторе. Как отметил депутат, уже достигнуты договоренности по многим вопросам, которые помогут аграриям. "И тут уже возникает вопрос, аграрии хотят что-то изменить или они пробуют присоединиться к электоральной кампании к президентским выборам этим большим протестом", - сказал Паскару.

Депутат обратил внимание, что на данном этапе правительство решило увеличить сумму в 200 миллионов леев, отведенную на частичную компенсацию убытков аграриев, на 100 миллионов. Обсуждаются и другие серьезные меры по поддержке сельхозпроизводителей.

В ближайшее время намечена очередная встреча представителей агросектора с представителями парламентских фракций для продолжения диалога.

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