Выбрать все необходимое к школе: рекомендации специалистов

В преддверии нового учебного года Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком обнародовало несколько рекомендаций для родителей - как правильно выбрать все необходимое для школьников.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Приобретать школьные принадлежности только в магазинах или специализированных местах, где покупка фиксируется документально (чеком, накладной) рекомендует Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком. В ведомстве подчеркивают, что таким образом можно будет направить рекламацию, если попадется бракованный или некачественный товар.

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Агентство разработало несколько памяток, которые могут пригодиться родителям при выборе необходимых товаров к школе. Так, покупая тетради, альбомы, нужно обратить внимание на состав бумаги, это должна быть стопроцентная чистая или переработанная целлюлоза. Важно, чтобы был четко указан производитель, его наименование, адрес.

Цветные карандаши и другие предметы для рисования должны хорошо лежать в руке, отвечать требованиям безопасности. Лучше выбирать краски на основе натуральных компонентов и пигментов высокого качества, которые абсолютно безвредны для детей.

В Агентстве подчеркнули, что "во фломастерах, пластилине и других аналогичных товарах с искусственной отдушкой содержится большое количество химикатов. Они могут вызывать головные боли, головокружение и трудности с концентрацией внимания". Поэтому выбор следует остановить на тех товарах, безопасность которых подтверждена соответствующими санитарными сертификатами.

Особого внимания требуют школьные ранцы. Чтобы не травмировать спину ребенка, выбирать нужно модели с ортопедической спинкой и удобными лямками, которые можно регулировать. Ранец должен быть легким и с обязательными светоотражающими элементами, чтобы ребенка было видно водителям в темное время суток.

При выбореАгентство по защите прав потребителей рекомендует тщательно изучать маркировку, в которой указан состав ткани и правила ухода за готовым изделием. Этикетка должна быть хорошо читаемой.

Подтвердить совершение покупки потребитель может только после того, как предъявит чек или накладную. Если возникли проблемы, в Агентстве просят сообщать об этом по телефону "горячей линии" 022-51-51-51.

В ведомстве также напоминают, что при посещении магазинов или других объектов торговли соблюдение мер эпидзащиты в условиях пандемии COVID-19 обязательно.

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