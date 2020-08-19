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Жара

Еще один "желтый код": о чем предупредили метеорологи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31353320/esche-odin-zheltyy-kod-o-chem-predupredili-meteorologi.html

В Молдове теперь действуют сразу три предупреждения - два метеорологических и одно гидрологическое.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" в связи с жаркой погодой. Это предупреждение действует в среду.

"Сегодня, 19 августа, в послеполуденные часы максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +33 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометео.

Кроме того, в стране действуют еще два предупреждения. "Оранжевый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вступил в силу накануне, его действие в некоторых центральных и южных районах республики продлится до 26 августа.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когыльник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности", - отметили синоптики. 

Засуха, август 2020-го.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.

Кроме того, специалисты продлили до 21 августа еще одно предупреждение, которое связано с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс) природного характера.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Могут случаться судороги, потеря сознания, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков, уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
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