Задержан сотрудник Рышканского инспектората полиции - видео

Взятку в несколько тысяч евро намеревался получить за содействие в рамках уголовного дела один из должностных лиц Инспектората полиции.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Офицеры Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел в сотрудничестве с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры поймали с поличным сотрудника Рышканского инспектората полиции в момент получения взятки. Информацию подтвердило антикоррупционное ведомство.

Как сообщается, преступные действия задержанного "заключались в том, что он вымогал и получил от осведомителя финансовые средства в размере 5000 евро". По данным следствия, сотрудник Рышканского ИП получил деньги в обмен на содействие по уголовному делу, возбужденному по факту ограбления и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь полицейскому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, штраф от 6000 до 8000 условных единиц (300-400 тысяч леев) и лишение права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.

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