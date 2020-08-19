Домашнее обучение против стандартной школы: возможно ли оно в Молдове

В условиях пандемии все более актуальным становится дистанционное образование. Весной все учащиеся Молдовы были переведены на домашнее обучение, но осенью дети должны вернуться в школу. О том, как можно учиться дома постоянно, рассказала многодетная мама.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Марина Куртиш – судья и по совместительству мама пятерых детей, из которых трое являются школьниками, а в этом году и четвертый ребенок пойдет в первый класс. Год назад женщина решила перевести своих детей на домашнее обучение: теперь они дистанционно учатся в специализированной российской школе.

Виртуальная школа

"Это очень продуманный сервис, основанный на системе видеоуроков. В ней есть самые разные способы подачи материала. Одна и та же тема может быть представлена несколькими преподавателями: если по каким-то причинам ребенку не нравится определенный учитель, он может выбрать другого. В дополнение к видеоуроку ребенку предлагается готовый конспект в виде текста с фотографиями, схемами, таблицами. Есть также специальные тренажеры, с помощью которых ученик может тестировать свои знания по пройденному материалу", – рассказала Марина.

Она добавила, что в школе, специализирующейся на дистанционном обучении, дети проходят максимум по два урока в день – таким образом, ребенок концентрируется на изучении одного предмета.

"В обычной школе у учителя очень мало времени на объяснение темы: за один урок, который длится 45 минут, он должен не только дать новый материал, но и успеть проверить учеников. При дистанционном обучении продолжительность лекции составляет от 20 до 40 минут, при этом ребенок в любой момент может остановить запись или пересмотреть ее – это очень удобно", – отметила собеседница.

Еще одно несомненное преимущество домашнего образования – возможность обучаться по индивидуальной программе. Например, у ребенка хорошие способности по математике, но нет интереса к литературе, в этом случае он может сконцентрироваться на наиболее близкой и перспективной для него сфере.

К тому же, результаты обучения в иностранной школе признаются и другими странами мира, что открывает для выпускника широкие перспективы.

"Есть Парижская и Болонская конвенции, которые предусматривают сведение к общим параметрам образовательных учреждений в разных странах. Например, наш бакалавр равносилен американской системе SAT или ЕГЭ в России. И в рамках подобной системы ребенок может сдать бакалавр и в 13 лет, не обязательно в 18 – все зависит от его способностей. Получив диплом иностранной школы, он сможет продолжить образование в любом вузе мира", – добавила многодетная мама.

Воспитать самостоятельность

По признанию Марины, год обучения в удаленном формате положительно сказался на характере и навыках ее детей.

"Я довольна: мои дети стали более сознательными, учатся работать с информацией, развивают свои аналитические навыки, а не просто зазубривают материал наизусть. К тому же, они сами выбирают, чем наполнить свой день и таким образом приобретают важнейший навык самоорганизации. Конечно, все это под чутким руководством родителей, которые могут что-то откорректировать и подсказать", – подчеркнула она.

По мнению собеседницы, обычная школа зачастую подавляет инициативу подрастающего поколения, что негативно сказывается на формировании личности.

"Среднее образование в Молдове устроено таким образом, что юноша или девушка оканчивают лицей в 18-19 лет. И во многих случаях выпускник не готов ко взрослой жизни, так как ему постоянно указывали, что делать. За ним следили родители, проверяли, сделал ли он уроки, подписывали дневники. Подобный чрезмерный контроль не позволит ему стать самостоятельным во взрослой жизни", – пояснила Марина.

Право не посещать школу

Согласно законодательству, в нашей стране учиться дома можно только детям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Однако Марина Куртиш считает, что это далеко не единственная категория учеников, которым может быть предоставлено подобное право.

"Речь не только о детях с ограниченными возможностями: есть и те, у кого различные физические дефекты (полнота, шрам, родимое пятно) или психологические барьеры, издевательства со стороны сверстников. Это персональная трагедия ребенка, и почему я должна его водить в школу в такой ситуации? Также есть спортсмены, музыканты, у которых нет возможности посещать школу в обычном режиме, или родители являются работниками дипломатических миссий и часто переезжают. Для них это очень актуально", – отметила собеседница.

Готова ли Молдова к системе домашнего обучения?

Марина является членом Ассоциации Homeschooling Moldova, которая в настоящее время занимается процессом легализации домашнего образования в республике.

"В настоящий момент Министерство образования рассматривает признание дистанционного обучения на законодательной основе. Если у нас его разрешат, дети будут закреплены за определенным учебным заведением, будут учиться дома и приходить в школу только на аттестации. В этом случае государство сможет даже сэкономить на ежедневном посещении ребенком школы. Мало того, у нас появился бы рынок с такими специализированными образовательными учреждениями, которые смогли бы получить аккредитацию и работать по нашему куррикулуму. Они платили бы налоги в наш бюджет. Сейчас же родители вынуждены обучать своих детей дистанционно в иностранных школах и тем самым спонсировать другие государства", – рассказала многодетная мама.

В то же время, она признает, что если в развитых странах мира обучение на дому – это обычная практика, то масштабное введение подобной системы в Молдове пока не совсем реально. Дистанционное образование – это опция, хорошая возможность для некоторых семей, но не для всей страны.

Не все родители и дети к этому готовы, ведь при обучении на дому необходимо уделять ребенку повышенное внимание и самое главное – брать на себя ответственность. Во-вторых, не у каждой семьи есть материальная возможность обеспечить всех школьников электронными устройствами для удаленного образования.

"У любой системы есть свои плюсы и минусы, и обычные школы тоже нужны. Но я хочу добиться права выбрать для своего ребенка что-то другое. Я не отказываюсь от своих обязательств и каждый месяц плачу налоги, которые в том числе идут на поддержку и развитие отечественной системы образования. Но я не согласна, чтобы у моего ребенка был единственный вариант обучения – в Молдове", – подчеркнула собеседница.

Изменить общество

В 2020-2021 учебном году Марина планирует перевести своих детей в британскую школу, чтобы они обучались на английском языке. Женщина довольна результатами обучения на дому: при таком графике у каждого ребенка есть возможность заниматься спортом и творчеством.

По ее словам, многие научные исследования развеяли мифы о том, что обучение на дому недостаточно эффективно или не в полной мере развивает социальные навыки, и это подтверждается опытом ее семьи. Сыновья Марины изучают программирование на специализированных курсах, гуляют и общаются с друзьями, учатся сами организовывать свое время.

"Мы зачастую смотрим на детей, как на приложение себя, заставляем не размышлять, а исполнять. Я думаю, с помощью легализации дистанционного обучения мы сможем взрастить новое поколение, которое будет более инициативным и самостоятельным. Так мы сможем воспитать сознательных граждан с активной гражданской позицией и тем самым изменить менталитет в нашем обществе, который, по сути, является корнем всех наших проблем", – заключила она.

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