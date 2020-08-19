Сколько детей отправится на учебу в школы Кишинева 1 сентября

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В Кишиневе 1 сентября на учебу отправятся свыше 90 тысяч школьников, зарегистрированных в системе образования. Об этом в среду сообщил примар столицы Ион Чебан.

Он рассказал, что учащихся примут 148 образовательных учреждений муниципия.

"Для всех нас учебный год 2019-2020 кардинально изменил концепцию образовательной системы. Несмотря на все препятствия и сложности мы сделали упор на здоровье учащихся и интерес детей. Нам удалось запустить и привлечь проекты по модернизации учебного процесса и его соответствия современным требованиям", - отметил Чебан.

По его словам, власти запустили проект "Образование online", который, как считает градоначальник, стал не просто национальным, а даже международным проектом. Дело в том, что к этой платформе присоединились свыше шести тысяч пользователей, а сами online-занятия собрали миллионы просмотров.

"Горжусь, что вместе с дидактическим персоналом и сотрудниками системы образования инициировали проект. Благодарю всех причастных. В этом году запущены и несколько совместных проектов с международными организациями", - отметил Чебан.

На ремонт образовательных учреждений в 2020 году власти выделили порядка 109 миллионов леев, сообщил примар. Он рассказал, что в то же время в условиях пандемии COVID-19 перенаправлено около 10 миллионов леев на материальное обеспечение школ и 6 миллионов леев в детские сады на приобретение средств защиты и гигиены.

"В 2019-2020 учебном году возобновили свою деятельность два учреждения дошкольного образования в столичных секторах Чеканы и Буюканы. Еще один детский сад будет вновь открыт на Ботанике. Всего в этом году открылось 65 групп, а с 1 сентября появятся еще 18 новых групп. Мы начали процедуру возврата детского сада №3 в секторе Буюканы и школы №6 на Ботанике", - отметил Чебан.

Как подчеркнул примар столицы, человеческие ресурсы - основа, от которой зависит осуществление образовательного процесса. Поэтому, как пояснил градоначальник, кишиневская администрация совместно с главным столичным управлением образования разработали проекты по привлечению учителей в муниципальную систему образования.

Сейчас, по словам Чебана, муниципалитет работает над несколькими инициативами:

обустройство подъездных путей к муниципальным образовательным учреждениям;

ремонт учреждений и модернизация помещений, доведение их до стандартов качества;

привлечение инвестиционных проектов;

разработка концепции питания учеников;

развитие спорта в школах;

привлечение инвестиций для повышения квалификации педагогов;

открытие новых учреждений и групп.

"Новый учебный год начнется с серьезных испытаний для всех нас. Обращаюсь к учителям и заверяю вас, что полностью доверяю вашему профессионализму. Уверен, что с помощью родителей мы преодолеем эту кризисную ситуацию. Мы вас поддерживаем", - заключил Чебан.

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