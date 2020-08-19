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Учебник по математике

Обучение в условиях пандемии COVID-19: что ждет учащихся и педагогов

© Sputnik / Сергей Мелконов
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31356110/obuchenie-v-usloviyakh-pandemii-covid19-chto-zhdet-uchaschikhsya-i-pedagogov.html

Новый учебный год в Молдове в условиях пандемии COVID-19 будет проходить по четким инструкциям, которые разработали профильные министерства.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Минобразования и Минздрав Молдовы разработали два документа, которые касаются обеспечения работы образовательных учреждений в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщила вице-спикер парламента, глава профильной рабочей группы Моника Бабук на брифинге в среду.

Школа. Архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
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По ее словам, на встрече представителей парламентских фракций с руководителями ряда министерств обсуждались существующие риски.

"Сегодня Минобразования и Минздрав представили два важных документа. Один из них - "Специальные правила по организации учебного года 2020-2021 в условиях пандемии COVID-19 для учебных заведений начального, гимназического и лицейского уровня, а также дошкольных образовательных учреждений". Его утвердят сегодня указом министра образования. Положения касаются четких мер по обеспечению образовательного процесса", - сказала Бабук.

Моника Бабук Monica Babuc
© Sputnik / Miroslav Rotari
Моника Бабук

Депутат пояснила, что этот проект охватывает все проблемы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения страны.

"Мы должны быть готовыми противостоять ситуации", - отметила парламентарий.

Бабук рассказала, что второй документ, подготовленный Минобразования, предполагает четкие защитные меры, которые должны применяться в процессе организации учебного процесса в условиях COVID-19.

"Речь идет о санитарно-эпидемиологических нормах, которые должны внедрить в каждом образовательном учреждении. Их необходимо придерживаться руководителям всех учебных заведений, всем дидактическим кадрам и, конечно, каждому ученику", - отметила депутат, добавив, что этот документ будет утвержден в субботу на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Также на уровне парламентской платформы обсуждался вопрос обеспечения учебных заведений защитными средствами – в первую очередь дезифектантами. По ее словам, на эти цели планируется выделить порядка 31 миллиона леев на обеспечение этими товарами образовательных учреждений в ноябре-декабре. "На сентябрь-октябрь система обеспечена всем необходимым в этом смысле", - добавила Бабук.

Кроме того, члены парламентских фракций обсудили и проект Минфина по изменению закона о мерах в период действия чрезвычайного положения. Речь идет об оплате дополнительных часов работы дидактическим кадрам. Как пояснила Бабук, эта инициатива в скором времени будет направлена на рассмотрение в парламент. Депутат отметила, что среди предложенных Минобразования моделей обучения в условиях коронавируса в некоторых случаях педагогам придется работать дополнительно, и с юридической точки зрения этот факт нужно узаконить.

"Проект уже разработан. Более того, с местными органами власти мы предположили сумму, которая предварительно может быть предусмотрена, чтобы эти дополнительные часы работы оплачивать. Речь идет примерно о 105 миллионах леев. Эти деньги будут включены в проект по корректировке государственного бюджета", - сказала Бабук.

Обсуждался и вопрос выплаты премии, которую педагоги традиционно получали в августе.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, затем его продлили до 31 августа.

Несмотря на сложную и непредсказуемую ситуацию, связанную с ограничениями из-за COVID-19, занятия в молдавских школах должны начаться вовремя. Минобразования предложило рассмотреть семь моделей учебного процесса на 2020-2021 год.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1775)

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