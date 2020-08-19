Такие разные цены на кишиневских рынках: что может позволить себе покупатель

Во второй половине августа цены на столичных сельскохозяйственных рынках разнятся - многие покупатели смогут приобрести некоторые фрукты и овощи, а цены на другие покажутся им чрезмерно завышенными.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Конец августа для молдавских домохозяек - традиционная пора консервирования компотов, джемов, овощей на зиму, и в этот период многие стремятся на рынки, чтобы купить продукцию подешевле и получше. Но по ряду категорий плодоовощной продукции домохозяйки смогут закупить необходимые объемы, а некоторые цены покажутся им запредельными.

Средней можно назвать на столичных рынках цены на помидоры, которые, в зависимости от сорта, стоят от 7 до 10 леев за килограмм. Если взять среднюю цену в 8 леев и умножить, к примеру, на 20 килограммов этого овоща, получится, что только для его консервирования понадобится порядка 160 леев.

Огурцы на засолку выйдут дороже - килограмм этого овоща сорта "Родничок" продают от 10 леев за килограмм. Этот же овощ меньшего размера стоит 12-13 леев.

Ароматный болгарский перец, который традиционно любят заготавливать на зиму многие кишиневцы, стоит по 11-12 леев. "Кусающейся" можно назвать цену на гогошары, которые покупают для маринования, - сорт "Молдова" продают по 18-20 леев за кило.

Очевидно, что при консервации многим понадобится значительные запасы подсолнечного масла. Цены на него варьируются в зависимости от сорта - от от 95 до 105 леев за пятилитровый пластиковый бутыль.

Репчатый лук на базарах города реализуют по 5-6 леев за кило, так что кишиневские хозяева могут смело закупать этот овощ для хранения в кладовых.

Капуста продается по 5 леев, однако сейчас брать ее на засолку нецелесообразно, поскольку, как правило, в конце сентября - начале октября ее реализуют по 3-4 лея.

Демократичной можно назвать стоимость яблок сорта "Антоновка", которые продаются на рынках Кишинева по 5-6 леев. Из этого фрукта получается вкусный и полезный компот на зиму, также молдавские хозяйки готовят из него джемы, себестоимость которых выйдет дороже, учитывая, что килограмм фасованного сахара продают по 14-15 леев.

Также подойдут по цене для закруток на зиму сливы, которые аграрии продают по 7-8 леев. Этот фрукт подходит и для приготовления компотов и для варенья, которое в холодные зимние месяцы придется по вкусу горожанам.

Персики стоят немного дороже, но приобрести их для приготовления запасов на зиму также смогут многие жители столицы - на городских рынках их продают по 8-10 леев за килограмм.

Столовый виноград сорта "Мускат" можно приобрести по 15 леев, учитывая, что при смеси с сортом "Кардинал" компот из ароматных гроздей будет вкуснее и полезнее, этот вид "закруток" (домашнее консервирование) на зиму будет многим бюджетникам в столице не совсем по карману.

Вовсе недоступными кажутся ценники на малину (45-50 леев за кило) и на черную смородину (40-45 леев). Такие завышенные цены аграрии объясняют неурожаем этих ягод в нынешнем аграрном сезоне.

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