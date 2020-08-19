Переговоры продолжаются: молдавские аграрии встретились с депутатами

Предметом встречи сельхозпроизводителей и парламентариев, входящих в рабочую группу, стали проблемы в агросекторе, связанные с засухой 2020 года.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители продолжают протестовать, требуя от государства оказать им больше поддержки в условиях гибели урожая из-за засухи. В среду они пикетировали здание парламента республики.

К манифестантам вышел вице-спикер законодательного органа Александр Слусарь, который пригласил представителей фермеров пройти на заседание рабочей группы, занимающейся поиском решений по проблемам в агросекторе.

На среду запланировано заседание правительства Молдовы. Как ранее заявлял премьер Ион Кику, на нем предстоит обсудить проект по упрощению процедуры предоставления частичной компенсации на пшеницу, ячмень, рапс. Глава правительства также сообщал, что кабмин готов выделить еще 100 миллионов леев для выплаты частичной компенсации аграриям, пострадавшим от засухи. Таким образом, общая сумма на эти цели достигнет 300 миллионов леев.

Сельхозпроизводители же настаивают на предоставлении со стороны государства компенсации в 3000 леев на гектар, тогда как в правительстве утверждают, что больше 1500 леев на гектар власти выделить не могут.

Аграрии обратились за помощью к международным организациям и дипломатическим представительствам, аккредитованным в Молдове.

"Мы не уйдем из Кишинева пока не получим положительный ответ в нашу пользу", - сказал сельхозпроизводитель Сергей Стефанко.

Массовые протесты молдавских аграриев начались на прошлой неделе. Сначала они проходили в регионах страны, но ближе к выходным фермеры перекочевали в столицу. Сельхозпроизводители твердо стоят на своем – оказанной на данном этапе помощи со стороны государства оказалось недостаточно. За время митингов у них состоялось несколько раундов переговоров с представителями правительства. Премьер-министр Ион Кику выступил главным переговорщиком с сельхозпроизводителями. О том, что предлагает правительство на данном этапе для помощи молдавским аграриям, можно ознакомиться здесь.

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