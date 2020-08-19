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Полиция задержала рецидивиста, совершившего две кражи за сутки - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31358323/politsiya-zaderzhala-retsidivista-sovershivshego-dve-krazhi-za-sutki.html

Правоохраниетльные органы Оргеева оперативно задержали вора-рецидивиста, который за 24 часа совершил два ограбления.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Полиция города Оргеева задержала по подозрению в краже и грабеже 25-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления.  Ему избрана мера пресечения в виде ареста на 30 суток.

Как сообщается, 13 августа в полицию Оргеева поступило сообщение, что неизвестный на лестнице одного из жилых домов сорвал с плеча мужчины сумку с документами и деньгами (3500 леев) и скрылся в неизвестном направлении.

На следующий день, 14 августа, в полицию обратилась жительница муниципия Оргеев. Она сообщила, что неизвестные, подобрав ключи, проникли в ее квартиру и украли сейф, в котором находились 110 000 рублей, 4700 евро, 24 100 леев и золотое обручальное кольцо. Общий ущерб составил 146 266 леев.

Благодаря оперативным действиям оргеевской полиции и прокуратуры, подозреваемый был задержан в тот же день во дворе жилого дома. При досмотре правоохранители обнаружили у нарушителя конверт, в котором находились 4 700 евро, 110 000 рублей и 18 100 леев. Кроме того, полиция нашла и украденные документы, их вернули владельцу.

Сейчас задержанный находится под уголовным преследованием за кражу и грабеж, ведется следствие.

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