Глава Минобразования Молдовы разъяснил, как будут работать школы с 1 сентября

Министр просвещения Молдовы Игорь Шаров рассказал, как будет организовано образование в стране во время пандемии.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Руководство более половины учебных заведений страны считают, что учащиеся должны посещать занятия. Это 769 заведений из всего 1249 по стране. Об этом заявил на брифинге в среду министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

Модели обучения

По словам Шарова, разработало семь сценариев, по которым будет проходить образовательный процесс в стране в учебном году 2020-2021 года в условиях пандемии COVID-19.

Он отметил, что небольшое количество заведений выбрали модель с посменным обучением, другие выступили за комбинированное, групповое обучение, еженедельное чередование, часть готовы продолжить дистанционно преподавать.

Шаров уточнил, что 261 учебное заведение выбрало сценарий с частичным объединением всех этих моделей.

"Всего 976 учебных заведений не будут иметь проблем с выбранной моделью, а остальным 305 потребуется финансовая поддержка для их реализации", - добавил Шаров.

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Он подчеркнул, что главный приоритет министерства обеспечение безопасности и здоровья всех детей и дидактических кадров. Именно поэтому в школах будут регулярно следить за состоянием здоровья учащихся, а также педагогов.

"Первые три месяца обучения школы будут обеспечены защитными дезинфицирующими средствами, предоставленными бесплатно от наших внешних партнеров", - уточнил Шаров.

Глава Минобразования отметил, что в ведомстве разработали регламент организации деятельности школ, лицеев и гимназий. Этот документ еще должна одобрить Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Этапы открытия заведений

По словам Шарова, в оставшиеся дни перед началом учебного года в каждое образовательное заведение должно быть обеспечено средствами защиты, также пройдет оценка всех возможностей заведения. Помимо этого, руководство должно оценить возможные риски и проинформировать обо всем родителей учащихся.

"В первое время учебного года 2020-2021 в каждом классе должны продумать программу, по которой будут заполнять пробелы в знаниях учеников, которые могли появиться во время дистанционного обучения в период пандемии. На первом этапе предлагается не ставить ученикам оценки", - заявил Шаров.

В этом году, как подчеркнул выступающий, для обучения напечатают 50 учебников, разработанных в 2019 году. Они также будут доступны в электронном варианте на профильных сайтах.

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