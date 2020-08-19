Покалечатся и никто не ответит: граждане Молдовы сознательно идут на риск

Жители республики сегодня используют все возможные способы, в том числе и незаконные, чтобы выехать за границу на заработки, идут на риск, пользуясь услугами автоперевозчиков, владельцы которых не имеют права на пассажироперевозки.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В конце минувшей недели и в начале нынешней в Кишиневе протестуют частные автоперевозчики. Но не те, которые работают по лицензии, а те, которые посредством соцсетей собирают группы по 7-9 человек, желающих вернуться на заработки за рубеж, и, не имея лицензии на перевозку пассажиров, доставляют их до мест назначения.

В рамки закона Молдовы такая деятельность не вписывается, как таковая. Однако водители требуют внимания властей к их проблемам. В частности, протестующие требуют законной возможности работать на 9-тиместных машинах, получать лицензии, регистрировать свои автомобили в Национальном агентстве автоперевозчиков.

Также, они требуют пересмотреть одно из правил, согласно которому транспортникам выписывают огромные штрафы в размере около 10 тысяч леев, либо у них отбирают номерные знаки на полгода.

“Представьте себе, что машина куплена в кредит, а у нас отбирают номера на полгода. Это - гарантированное банкротство” - заявил для Sputnik Молдова один из протестующих. © Sputnik / Miroslav Rotari Молдавская таможня берет техпаузу - что надо знать перевозчикам грузов

Однако никто сегодня при осуществлении международных пассажирских перевозок не застрахован от дорожно-транспортных происшествий. Но, если в случае с водителями, которые имеют на руках лицензию на такой вид услуг, пассажир в обязательном порядке оплачивает медицинскую страховку при выезде за границу, то “частники” при получении пассажирами увечий отвечать фактически никак не будут. Об этом говорят эксперты в области автомобильного транспорта республики.

“С незаконного перевозчика, как говорится, взятки – гладки, они ни за что не отвечают. В момент, когда их останавливает экипаж Патрульной полиции, они заявляют, что все пассажиры в салоне – их родственники или близкие люди. Никто из представителей органов государства не может установить, что за перевоз таких “родственников” водители не взимали плату”, - рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

Сегодня, несмотря на карантинные запреты, выехать в Италию могут те граждане Молдовы, у которых есть румынский паспорт и рабочая виза. Этим и пользуются незаконные автоперевозчики, стараясь заработать, как можно больше, добавил Алекса. Они собирают группу “добровольцев”, после чего на одном из аккаунтов в соцсетях указывают точное время и место отправки автомобиля. Как правило, такие “спецрейсы” осуществляют в четверг и в пятницу. А из Италии они, соответственно, возвращаются в субботу и в воскресенье.

“Эти водители апеллируют к тому, что им нечем кормить свои семьи, что им также необходимо зарабатывать. Однако основной момент в этой деятельности, что она носит незаконный характер. И требования, которые они выдвигают к властям, также не вписываются в легальное поле”, - отметил собеседник. © Sputnik / Osmatesco Алекса: некоторые маршруты микроавтобусов в Кишиневе придется отменить

Сегодня государство в состоянии отслеживать и пресекать такую деятельность, но не во всех случаях, поскольку таких предложений по перевозке пассажиров в соцсетях – очень много.

“По номерному знаку узнать, как часто конкретный автомобиль пересекает государственную границу – несложно, также, как и проследить, какое число пассажиров находятся в салоне. Сегодня за протестами таких водителей стоят теневые “патроны”, которые хотят иметь иные условия, нежели, чем зарегистрированные”, - рассказал Алекса.

В свою очередь, главный инспектор по контролю Управления по контролю Национального агентства автоперевозчиков Александр Мыцу уточнил в эфире радиостудии Sputnik Молдова что главная проблема таких водителей, работающих без авторизаций, - невыплата налогов государству, то есть – работа “в тени”.

“Такие перевозчики не учитывают международные нормативные акты и положения, которые нельзя нарушать. Такие протесты проходят не первый год. Но проблема не может быть решена, если деятельность является априори незаконной. Зарегистрированный автомобиль должен быть оборудован не менее, чем 9 пассажирскими местами, соответствовать международному соглашению Interbus”, - уточнил Мыцу.

По словам собеседника, сегодня в перевозках из-за рубежа молдавские водители вовсе не обращают внимания на законные рамки, помещая в микроавтобус не только пассажиров, но и посылки, которые передают работающие в Италии и других странах Европы граждане Молдовы своим родственникам на родину.

“Как правило, это переоборудованный бус из полностью грузового в грузопассажирский. Перевозки пассажиров можно либо в специальных автомобилях, либо в международных автобусах. Рейды по выявлению таких незаконных перевозчиков проводятся регулярно, в том числе с Пограничной полицией, с сотрудниками Налоговой службы. Но основная проблема заключается в менталитете наших граждан – они готовы заплатить немного дешевле, но сознательно подвергнуть себя рискам на трассах Европы”, - заявил Мыцу.

В этой ситуации незаконный спрос рождает соответствующее предложение. Основной аргумент при принятии такого решения – возможность гражданина добраться на таком автомобиле, не зарегистрированном, как пассажирский, до небольшого городка в одной из европейских стран, в то время, как международные рейсы из Молдовы добираются лишь до крупных населенных пунктов.

Перевозчики, оказывающие незаконные услуги не раз перекрывали трассы национального значения в республике, однако в Пограничной полиции Молдовы, равно, как и в других профильных органах государства, их протесты оценивали, как незаконные.

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