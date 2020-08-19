16:33 19 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.70
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Въезд в Гагаузию

Историческая дата для гагаузов: что отмечают жители региона

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31358769/istoricheskaya-data-dlya-gagauzov-chto-otmechayut-zhiteli-regiona.html

С поздравлением в адрес жителей гагаузского региона выступили президент Республики Молдова и башкан автономии.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Жители Гагаузской автономии отмечают в среду 30-летие со дня провозглашения Гагаузской Республики.

Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравления "жителям региона, достойным братьям и сестрам молдавского народа".

Orașul Comrat
© Sputnik / Victor Ciobanu
Как гагаузский народ добился признания и статуса автономии в составе Молдовы

"Пусть ничто и никогда не рассорит нас и пусть единая цель – мирное и радостное процветание Молдовы, скрепляет навсегда наши мечты, устремления и дела", - отметил Додон.

Глава региона (башкан) Ирина Влах в своем поздравительном послании отметила, что решение, принятое 19 августа 1990 года на Съезде гагаузских депутатов всех уровней стало историческим.

"Наши отцы и деды заложили прочный фундамент, на котором спустя четыре года началось строительство Гагаузской автономии. Именно благодаря провозглашению Гагаузской Республики спустя три десятилетия мы имеем возможность сохранять наш язык и культуру, реализовывать региональные экономические и социальные программы, укреплять связи с международными партнерами по развитию", - сказала Влах.

По ее мнению, исторический опыт Гагаузии доказывает, что гагаузы достигают любых целей, когда действуют в единстве и в дружбе с другими народами многонационального молдавского края.

В 1990 года 19 августа состоялся I Съезд народных депутатов всех уровней населенных пунктов юга Молдавской ССР с преимущественно гагаузским населением, на котором была принята декларация и провозглашена Республика Гагаузия в составе СССР. В декабре 1994 на основе достигнутых соглашений Гагаузия получила статус автономного образования - Гагауз Ери в составе Республики Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент Молдовы обсудил с башканом Гагаузии основные проблемы региона
Программа "Экспертиза" с башканом Гагаузии Ириной Влах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у границ России: США направляют военных в Польшу - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться