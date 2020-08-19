Историческая дата для гагаузов: что отмечают жители региона

С поздравлением в адрес жителей гагаузского региона выступили президент Республики Молдова и башкан автономии.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Жители Гагаузской автономии отмечают в среду 30-летие со дня провозглашения Гагаузской Республики.

Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравления "жителям региона, достойным братьям и сестрам молдавского народа".

"Пусть ничто и никогда не рассорит нас и пусть единая цель – мирное и радостное процветание Молдовы, скрепляет навсегда наши мечты, устремления и дела", - отметил Додон.

Глава региона (башкан) Ирина Влах в своем поздравительном послании отметила, что решение, принятое 19 августа 1990 года на Съезде гагаузских депутатов всех уровней стало историческим.

"Наши отцы и деды заложили прочный фундамент, на котором спустя четыре года началось строительство Гагаузской автономии. Именно благодаря провозглашению Гагаузской Республики спустя три десятилетия мы имеем возможность сохранять наш язык и культуру, реализовывать региональные экономические и социальные программы, укреплять связи с международными партнерами по развитию", - сказала Влах.

По ее мнению, исторический опыт Гагаузии доказывает, что гагаузы достигают любых целей, когда действуют в единстве и в дружбе с другими народами многонационального молдавского края.

В 1990 года 19 августа состоялся I Съезд народных депутатов всех уровней населенных пунктов юга Молдавской ССР с преимущественно гагаузским населением, на котором была принята декларация и провозглашена Республика Гагаузия в составе СССР. В декабре 1994 на основе достигнутых соглашений Гагаузия получила статус автономного образования - Гагауз Ери в составе Республики Молдова.

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