Новый антирекорд: в Молдове 626 новых случаев инфицирования COVID-19

В Молдове антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло 31 415 человек.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 626 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в среду в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы четыре эпизода импорта инфекции, все из Турции.

По данным ведомства, за сутки проведены 2 889 тестов, из них 578 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 31 415.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 29 медработников - 9 врачей, 18 медсестер и двух человек из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 512 пациентов (из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1257 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 284 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 22 169 человек.

За последние сутки зарегистрировали еще шесть летальных исходов. Количество смертей за время пандемии достигло 914.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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