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Правосудие. Архивное фото

Продолжение истории с "бизнесом" на инвалидности людей: что решили в суде

© Depositphotos / JanPietruszka
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31361563/prodolzhenie-istorii-s-biznesom-na-invalidnosti-lyudey-chto-reshili-v-sude.html

В отношении четверых врачей, задержанных по делу о торговле сертификатам по инвалидности людей, выданы мандаты на арест.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Суд постановил поместить троих фигурантов дела о "группах инвалидности" под предварительный арест в пенитенциар №13, а еще одного - под домашний арест. При этом каждый из них будет отбывать меру пересечения в течение разного времени - от 15 до 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Еще двое человек помещены на 72 часа в изолятор НАЦ. Прокуроры также потребуют выдать мандат на арест и на их имя. Один человек (посредник) из семерых задержанных вчера признал вину, сотрудничает со следствием и находится на свободе", - отметили в структуре.

Накануне НАЦ и прокуроры провели обыски по более чем 40 уголовным делам, открытым по фактам коррупции в отношении ряда сотрудников Национального консилиума по установлению ограничения возможностей и трудоспособности, входящего в подразделение Минздрава.

Инвалидная коляска
© CC0 / Pixabay / stevepb
Бизнес на инвалидности людей: детали НАЦ по обыскам

Всего по делу проходят 20 человек, из которых задержали семерых.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

Детали преступной схемы

Как уточнили в ведомстве, детали схемы, созданной указанным подразделением Минздрава, удалось выяснить после нескольких месяцев расследования.

По материалам следствия, эксперты требовали деньги за подкуп сотрудников, участвовавших в оформлении необходимых документов, начиная с установления диагноза и до выдачи окончательной справки о недееспособности.

"В зависимости от степени инвалидности требовали разные суммы от 250 до 600 евро, если человек становился лишь временно недееспособным. За пожизненную справку цена достигала десяти тысяч леев", - подчеркнули в ведомстве.

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В ходе расследования прокуроры выявили порядка 50 случаев пассивной и активной коррупции, а также превышения полномочий. Речь идет о сотрудниках Национального консилиума и его подразделении в Резине.

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава Минздрава прокомментировала обыски в одном из подразделений ведомства

На фото и видео, полученных следователями, видна вся схема предполагаемых коррупционеров: от требований взяток у пациентов до раздела полученных денег между экспертами.

"В одном из эпизодов мать слепого ребенка была вынуждена заплатить в качестве благодарности 650 евро за документы об инвалидности. Удалось установить, что женщине звонили сотрудники филиала из Резины и пригласили ее в офис. Там они, ссылаясь на свои занимаемые должности, принудили женщину заплатить", - говорится в материалах следствия.

Пособия дееспособным гражданам

Как рассказали в НАЦ, этой схемой воспользовались и здоровые граждане. Эти люди договаривались с некоторыми экспертами из Консилиума. Последние обеспечивали обратившимся документы о хронических или других неизлечимых болезнях.

Как пояснили в антикоррупционном ведомстве, некоторые граждане получали пенсию за инвалидность, будучи за границей на работе. Таким образом, причастные к схеме нанесли большой ущерб госбюджету.

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