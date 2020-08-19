Правительство утвердило размер компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи

Примерно 2 тысячи 800 сельхозпроизводителей получат материальную помощь от государства. Власти выделят дополнительные средства для компенсации потерь урожая в результате засушливого сезона.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Кабмин Молдовы принял решение увеличить Фонд субсидирования сельского хозяйства на 100 миллионов леев: таким образом, его размер составит 300 миллионов леев. Решение было принято на онлайн-заседании правительства, состоявшемся в среду, 19 августа.

Изначально размер фонда составлял 100 миллионов леев. Ранее кабмин объявил, что удвоит его объем для покрытия убытков, которые понесли аграрии в результате засухи. Сейчас, на фоне протестов фермеров, которые проходят в молдавской столице, правительство решило выделить дополнительные 100 миллионов.

Премьер-министр Ион Кику заявил, что компенсации получат около 2 тысяч 800 сельхозпроизводителей, пострадавших от сложных климатических условий. Он подчеркнул, что данные средства были перенаправлены из других сфер финансирования.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу уточнил, каким будет размер выплат для различных типов сельхозкультур.

Так, на каждый гектар повторно засеянных земель будет выделена сумма в размере 1620 леев, угодий с озимой пшеницей – 1500 леев за гектар, озимым ячменем – 1530 леев, озимым рапсом – 2100 леев, орехами, клубникой, плодовыми деревьями и кустарниками – 3800 леев, виноградом – 3000 леев, овощами в открытом грунте – 2000 леев, горохом – 1100 леев за гектар.

Напомним, что протестующие аграрии требовали компенсации в размере трех тысяч леев за каждый пострадавший гектар, засеянный пшеницей. В результате правительство увеличило размер компенсации за данную культуру с 1050 до 1500 леев.

Ион Кику уточнил, что в условиях пандемии COVID-19 и громадного дефицита бюджета в размере 17 миллиардов леев государство не располагает возможностью полностью удовлетворить требования фермеров.

По словам министра сельского хозяйства Иона Пержу, во вторник 18 августа были поданы 47 заявлений на получение компенсаций. Министр выразил надежду на то, что в результате упрощения процедуры подачи заявок их количество увеличится, и аграрии смогут получить деньги в минимальные сроки.

Ранее правительство исключило из пакета необходимых для заявки документов выписку из реестра недвижимости и реестра договоров аренды. Вместо этого фермеры должны будут предоставить сертификат, подтверждающий площадь сельскохозяйственных земель и объем выращиваемого урожая. Этот документ выдается местным государственным органом или мэрией населенного пункта, в котором работает сельскохозяйственный производитель.

Правом на выплату компенсаций обладают те аграрии, которые потеряли более 60 процентов от объема урожая.

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