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Курсы первой помощи для молдавских спасателей - фото

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31361955/kursy-pervoy-pomoschi-dlya-moldavskikh-spasateley.html

Польские спасатели проводят тренинги для молдавских коллег, обучение касается оказания первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В общей сложности 20 молдавских спасателей пополнят свои знания по оказанию квалифицированной первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях. Тренинг проводится в рамках молдавско-польского проекта "Укрепление навыков спасения для молдавских спасателей и пожарных".

Курс проходит с 17 по 23 августа в муниципии Бельцы, в Отделе защиты населения и территорий "Nord" Республиканского учебного центра ГИЧС. Тренинг предусматривает отработку навыков оказания специализированной первой помощи взрослым и детям, в том числе младенцам, реанимационные приемы, первую помощь в случае ожогов и поражения электрическим током.

Молдавские спасатели изучают передовой опыт своих польских коллег, используя при этом переданное ГИЧС оборудование на сумму более 62 тысяч евро. Согласно молдавско-польскому проекту, 120 спасателей из нашей страны  пройдут обучение по оказанию квалифицированной первой помощи.

Общая стоимость проекта превышает 247 тысяч евро, деньги предоставлены Министерством иностранных дел Польши в рамках программы Polish Aid. Он действует до 31 декабря 2020 года и содержит разработку программ обучения по европейским стандартам, а также закупку необходимого оборудования для сотрудников ГИЧС.

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