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Игорь Додон

Додон: меня искали на море, и в горах, а я отдыхаю в санатории под Москвой - видео

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31362037/dodon-nashelsya-menya-iskali-na-more-video.html

Глава государства раскрыл подробности своего местонахождения. Таким образом, он ответил некоторым оппозиционным политикам, распространившим информацию о том, что президент якобы отдыхает в Турции.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что на данный момент находится на отдыхе в одном из санаториев в Подмосковье.

"Сейчас я недалеко от Москвы, в нескольких десятках километров. По этому лесу ежедневно прохожу по 10-15 километров. Нахожусь я в санатории. Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации. Остаюсь на связи с коллегами из правительства и парламента. Обсуждаем существующие проблемы, вместе ищем решения", - сказал Додон.

Ранее лидер Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ написал на своей странице в Facebook, что Додон находится не в России. По его словам, президент отправился в Москву, чтобы вылететь затем в Турцию, на море.

Позже пресс-секретарь главы государства Кармена Стерпу опровергла эту информацию от имени администрации президента, отметив, что Игорь Додон находится в Москве, а по поводу распространения некоторыми политиками искаженной информации будет подано заявление в суд. 

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