В Молдове наградят крупными денежными суммами самых достойных - подробности

На заседании кабинета министров Молдовы в среду был озвучен список лауреатов Национальной премии за выдающиеся успехи в различных областях жизни государства.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Каждый из тех, кого удостоили Национальной премии, получит по 100 тысяч леев (около 5 тысяч евро). Об этом заявил в среду премьер-министр республики Ион Кику.

"Мы благодарны всем лауреатам за их успешный вклад в развитие страны, за те усилия, которые они приложили для граждан республики. Желаем им успеха в дальнейшей деятельности на благо государства", - заявил премьер.

Наибольшее число премий от государства получили медработники и коллективы врачей. Так, вознаграждения от государства было удостоено Медико-санитарное учреждение "Центр COVID-19", Центр общественного здоровья сектора Буюканы (Кишинев), коллектив Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ. © REUTERS / Lucy Nicholson А культурная жизнь продолжается: названы номинанты на премию "Эмми"

Премии получили и докторы хабилитат в медицине Адриан Белый, Тибериу Холбан, Михаил Чокану, Ион Мереуцэ, Виктор Пынтя, Георге Плэчитнтэ, Галина Русу, Людмила Бырка, Ливиу Яровой. Также за весомы вклад в борьбу с распространением коронавируса нового типа денежные вознаграждения от государства получили докторы биологии Владимир Карауш, Тудор Струтинский.

В области культуры и науки правительственной оценки удостоились математик Константин Гаиндрык, композитор Анатолий Кирияк, художник Андрей Мудря. Поэма "Omnia" принесла награду поэту Иону Хадыркэ, а актер Борис Бекет также получил Нацпремию за развитие театрального искусства в республике.

За значительный вклад в развитие спорта и продвижении олимпийских ценностей и имиджа государства Национальная премия будет вручена заслуженному тренеру по греко-римской борьбе Михаилу Куку.

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