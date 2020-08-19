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Заседание в правительстве под руководством премьера Иона Кику

В Молдове наградят крупными денежными суммами самых достойных - подробности

© Photo : Пресс-служба правительства Молдовы
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200819/31362573/v-moldove-nagradyat-krupnymi-denezhnymi-summami-samykh-dostoynykh-podrobnosti.html

На заседании кабинета министров Молдовы в среду был озвучен список лауреатов Национальной премии за выдающиеся успехи в различных областях жизни государства.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Каждый из тех, кого удостоили Национальной премии, получит по 100 тысяч леев (около 5 тысяч евро). Об этом заявил в среду премьер-министр республики Ион Кику. 

"Мы благодарны всем лауреатам за их успешный вклад в развитие страны, за те усилия, которые они приложили для граждан республики. Желаем им успеха в дальнейшей деятельности на благо государства", - заявил премьер. 

Наибольшее число премий от государства получили медработники и коллективы врачей. Так, вознаграждения от государства было удостоено Медико-санитарное учреждение "Центр COVID-19", Центр общественного здоровья сектора Буюканы (Кишинев), коллектив Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ.
Премия Эмми. Архивное фото
© REUTERS / Lucy Nicholson
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Премии получили и докторы хабилитат в медицине Адриан Белый, Тибериу Холбан, Михаил Чокану, Ион Мереуцэ, Виктор Пынтя, Георге Плэчитнтэ, Галина Русу, Людмила Бырка, Ливиу Яровой. Также за весомы вклад в борьбу с распространением коронавируса нового типа денежные вознаграждения от государства получили докторы биологии Владимир Карауш, Тудор Струтинский.

В области культуры и науки правительственной оценки удостоились математик Константин Гаиндрык, композитор Анатолий Кирияк, художник Андрей Мудря. Поэма "Omnia" принесла награду поэту Иону Хадыркэ, а актер Борис Бекет также получил Нацпремию за развитие театрального искусства в республике. 

За значительный вклад в развитие спорта и продвижении олимпийских ценностей и имиджа государства Национальная премия будет вручена заслуженному тренеру по греко-римской борьбе Михаилу Куку.

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Теги:
государство, вручение, Молдова, премия


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