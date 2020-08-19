Какие предстоят изменения режима работы общественного транспорта

ТИРАСПОЛЬ, 19 авг – Sputnik. С 20 августа троллейбусы в Приднестровье работают в новом режиме. Это очередное решение Оперштаба в рамках поэтапного смягчения ограничительных мер в условиях карантина.

"В будние дни утром до 8.30 и в период с 16.00 до 18.00 электротранспортом могут пользоваться только люди, имеющие справку с места работы. Данная категория граждан в указанное время также может перевозить своих детей к местам нахождения детсадов", - отметили в Оперштабе.

В остальные часы по будням и в выходные дни без ограничений по времени троллейбусами могут пользоваться все без исключения.

Правила перевозки пассажиров остаются прежними: маски и дезинфекция рук обязательны, люди размещаются только на посадочных местах. Обработка специальными средствами салона и поверхностей в троллейбусе должна будет, как и раньше, проводиться регулярно.

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