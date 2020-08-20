С пультом в руке и начеку: что может угрожать любителям кино из Молдовы

Любителям платных интернет-киносервисов в Молдове и других странах надо быть начеку, мошенники через "глобальную паутину" стараются завладеть данными банковских карт, через которые осуществляются абонентские перечисления операторам.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Компания ESET, являющаяся международным экспертом в области информационной безопасности, обнаружила "фишинговую" фирму с использованием бренда одной из интернет-киноплощадок, которая активно используется в Молдове подписчиками этого платного сервиса.

Злоумышленники рассылают пользователям письма с уведомлением о задолженности и требованием изменить платежные данные для продления подписки. В данном письме содержится ссылка, ведущая на страницу с формой для ввода платежных данных.

Таким образом пользователи передают мошенникам свои имя и фамилию, номер карты, срок действия и даже код-CVV. После ввода данных жертва интернет-мошенничества перенаправляется на официальный сайт этого сервиса (онлайн-киноплощадки) и даже не подозревает, что приватная информация оказалась у преступников. © Sputnik / Сергей Пятаков Громкое дело - в Молдове мошенники подделывали пробы на золотых изделиях

Злоумышленники постоянно изобретают новые способы реализации "фишинговых" атак. Несмотря на то, что преступные кампании похожи, вычислить их довольно сложно, особенно обычному пользователю.

Специалисты рекомендуют тщательно проверять информацию перед тем, как скачать файл или перейти по ссылке из письма. Целесообразно установить на все устройства комплексное антивирусное решение с модулем "антифишинг", которое своевременно предупредит о потенциальной угрозе.

Опасность "фишинга"

"Фишинг" давно представляет собой вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.

В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приемами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определенному сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.

Как обезопасить себя от мошенников?

Для любого перевода денег на карту человек, который совершает трансфер, нуждается лишь в ее номере. При этом, представители банка или другой структуры никогда не потребуют: пароли /PIN /CVV/CVC / одноразовые коды (OTP), которые приходят на мобильный телефон в виде SMS.

Также, если кто-то получил доступ к вашему банковскому, кредитному или online счету, необходимо немедленно обратиться в банк, чтобы заблокировать счет. © Sputnik / Наталья Селиверстова Мошенники обирали через соцсети находящихся за рубежом граждан Молдовы

Банковские учреждения также могут выполнять операцию "отказ от платежа" (отмена транзакции), если считается, что с помощью вашей кредитной карты была совершена мошенническая операция.

Не используйте контактные данные, которые указаны в подозрительных e-mail или web-сайтах. Действительные контакты можно найти в телефонной книге, выписке банковского счета или на обратной стороне банковской карты.

Если для перевода, получения денег у вас просят PIN-код карты, дату истечения срока ее действия, код CVV / CVC, то вы должны быть встревожены и знать, что перед вами преступники.

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