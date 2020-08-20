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очистные сооружения

Чебан о неприятном запахе в Кишиневе: выявим причину и виновных

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200820/31362866/ceban-o-nepriyatnom-zapakhe-chisinau-vyyavim-prichinu-i-vinovnykh.html

Ион Чебан заявил, что неприятный запах в городе мог появиться из-за увеличения концентрации сбросов на очистных сооружениях. Виноваты в этом, вероятно, владельцы предприятий, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В связи с появлением неприятного запаха в Кишиневе генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан распорядился создать рабочую группу для проведения внутреннего расследования и выявления источника запаха, причины его появления, а также виновных в сложившейся ситуации.

"На месте были вице-примар и представители Apă Canal. Я потребовал, чтобы все ответственные лица представили полный отчет, так как на каждом оперативном заседании, а также во время выездов на места меня уверяли, что неприятного запаха от очистных сооружений не будет", – заявил Чебан.

Строительство.
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Глава столицы отметил, что был проинформирован о том, что концентрация сбросов в последнее время на очистных сооружениях увеличилась, и виноваты в этом владельцы предприятий, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки.

Градоначальник пояснил, что в воде, которая используется в технологическом процессе, таким образом, превышены допустимые пределы содержания загрязняющих веществ. То есть сброс воды осуществляется в сеть общественной канализации.

"Попросил включить в протокол все причины произошедшего. А после изучения ситуации мы обратимся в прокуратуру и другие соответствующие органы", – подчеркнул Чебан.

Генпримар также отметил, что в этом году были предприняты все меры для устранения неприятного запаха, который исходил от накопительных озер с илом на территории очистных сооружений. По его словам, сейчас там запаха нет.

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