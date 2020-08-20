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Шампиньоны.

Как выращивают грибы и продают их гражданам Молдовы

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200820/31368016/kak-vyraschivayut-griby-i-prodayut-ikh-grazhdanam-moldovy-podrobnosti.html

Многие жители республики предпочитают сегодня покупать грибы на рынке, думая, что они наиболее безопасны, отчасти так и есть, но существуют и исключения из правил.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В знойное время года многие граждане республики предпочитают отказываться от тяжелой пищи и употреблять фрукты и овощи. Многие, кому позволяет достаток, покупают на рынках грибы, как правило, - шампиньоны и вешенки, выращенные в специально оборудованных помещениях. Их цена на розничных рынках варьируется от 20 до 24 леев за килограмм.

Грибы
© CC0 / Pixabay / jackmac34
Как убедиться, что гриб съедобный
Кишиневцы и жители других городов Молдовы уверенны, что такие грибы безопасны для здоровья и не таят в себе такое количество токсинов и вредных веществ, как и их лесные "собратья".

Официально зарегистрированные производители грибов в Молдове ведут журналы фитосанитарного учета, предоставляя в территориальные представительства Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) необходимую информацию. Периодически специалисты проводят плановые и стихийные проверки таких хозяйств, где выращиваются грибы в промышленных масштабах.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова начальник кишиневского управления НАБПП Роман Венгер, есть конкретная система подсчета удобрений и прочих веществ, используемых предпринимателем при выращивании грибов.

"Если речь идет о культивации грибов в кустарных, нелегальных условиях, в этом случае риски кратно возрастают, поскольку никто не может гарантировать, что в плодах концентрация вредных химических веществ превышает допустимые нормы", - уточнил собеседник.

Грибы
© CC0 / Pixabay / Gellinger
Специалисты предупреждают: грибы могут быть очень опасны
Эксперт порекомендовал жителям столицы и других населенных пунктов Молдовы быть предельно внимательными при покупке грибов на рынках или в магазинах и требовать сертификат о происхождении товара. Если у продавца нет сопроводительных документов на реализуемую продукцию – значит, что она произведена нелегально в обход контролирующих органов государства.

Шампиньоны, выращиваемые в специальных помещениях, в течение 25 лет полюбились жителям Молдовы и других стран СНГ. Лишь небольшое число видов этих грибов можно назвать токсичными либо неудобоваримыми. К таким относится вид "шампиньон желтокожий".

Все остальные виды пригодны в пищу. Шампиньон двуспоровый культивируется в промышленных масштабах, значительно реже выращивается для реализации в розничных торговых сетях шампиньон двукольцевой.

Шампиньон является самым популярным культивируемым грибом в мире. На его долю приходится 37,2% от общего объема производства.

В этом виде грибов содержатся 20 аминокислот, в том числе все незаменимые для человека - метионин, цистеин, цистин, триптофан, треонин, валин, лизин, фенилаланин. Шампиньоны получили широкое применения и в фармакологии. Из плодовых тел некоторых шампиньонов выделяют антибиотики.

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Теги:
опасность, Молдова, продажа, шампиньоны, грибы


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