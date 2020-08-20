Стояногло раскрыл детали дела Metalferos: какова причастность Плахотнюка

Генеральный прокурор Молдовы раскрыл детали расследования дела компании Metalferos, а также рассказал, как суды мешают работе прокуроров, когда речь идет о делах, связанных с олигархом Владимиром Плахотнюком.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Прокуроры в рамках расследования дела Metalferos установили, что ущерб от преступных схем с металлами в Молдове составил 1,2 миллиарда леев. Выгоду предположительно получили фирмы, подконтрольные бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

Детали расследования

По словам главы Генпрокуратуры, Плахотнюк посредством подконтрольных компаний предположительно организовал экспорт цветных и черных металлов в Турцию, Австрию, Нидерланды и Германию по фиктивным контрактам.

"Металлы закупались по заниженной цене, а продавались с наценкой в 27 процентов. Например, в 2015-2017 годах лишь одна из компаний-нерезидентов Плахотнюка получила на счет 35 миллионов долларов, из которых 27 миллионов были направлены в Metalferos, а разница доставалась фирмам, подконтрольным Плахотнюку, через подставных людей", - пояснил Стояногло.

Генпрокурор уточнил, что в ходе расследования проверили более сотни банковских счетов, в результате чего был выявлен состав преступления. По его данным, на основании установленных фактов задержаны причастные к мошенничеству в Metalferos.

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"В действительности металлы приобретались у коллекторов в Молдове по цене около 150 долларов за тонну, причем разница присвоена обвиняемыми. В результате реализации этой схемы государству был нанесен ущерб примерно в 1,2 миллиарда леев", - подчеркнул глава Генпрокуратуры.

Говоря о Metalferos, он отметил, что именно эта компания в течение нескольких лет была монополистом на рынке черных металлов и имела связи с отдельными компаниями, с которыми были заключены договоры на поставки металла. По данным следствия, в среднем на счета этих компаний поступало до 280 долларов за тонну. Впоследствии суммы были снижены на основании актов приобретения металлов у физических лиц, в основном с левого берега Днестра.

Суды препятствуют расследованию

Как рассказал Стояногло, в ходе расследования были задержаны 16 человек. Интересно, что всех фигурантов заранее проинформировали о следственных мероприятиях. А еще прокуроры зарегистрировали утечку данных о расследовании и обысках.

Как утверждает Стояногло, в судах очень медленно рассматривали обращения гособвинителей, постоянно ссылались на нехватку доказательной базы, а задержанных переводили из изолятора под домашний арест, что "привело к созданию для них возможности влиять на ход следствия". Теперь фигуранты дела - на свободе.

"Суды блокируют работу прокуратуры, каждый раз, когда речь идет о делах, затрагивающих Владимира Плахотнюка или его активы. Прокуроры не верят в такие совпадения", - заявил Стояногло.

Глава Генпрокуратуры заверил, что у фигурантов дела ничего не получится, и, что только сотрудничество со следствием будет учитываться во время принятия решения по делу Metalferos.

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"Суды не соблюдают принцип независимости. Последняя вещь, которую я хочу отметить, - это противостояние с судами, посягательство на их независимость. Но оставляю за собой право выступить с предложениями по кардинальным изменениям в судебной системе", - подвел итоги Стояногло.

Он тем не менее выразил надежду, что способ сотрудничества с судебной системой будет найден, поскольку система юстиции должна служить закону и обществу.

Дело компании Metalferos

В начале декабря прошлого года правоохранительные органы провели обыски в офисе компании Metalferos и офисах посредников. Руководство компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Речь идет о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости с 2015 по июль 2019 года.

В январе этого года премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил о приватизации Metalferos. Кику считает, что продажа компании в частные руки — лучший путь избавиться от коррупции и создать условия для серьезного расследования.

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