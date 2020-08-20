Санитарные правила нарушаются повсеместно - Минздрав

Неделя проверок выявила десятки нарушений правил эпидемиологической безопасности. Санитарные ведомства обращаются к населению с призывом быть бдительными.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Кишинев, Бельцы, Кагул, Оргеев и Унгены лидируют по количеству допущенных нарушений правил эпидзащиты в контексте пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ведомство отмечает, что с 12 по 18 августа Национальное агентство здравоохранения проверило 150 объектов и обнаружило 34 нарушения в парикмахерских (1), аптеках (3), медицинских учреждениях (5), торгово-производственных предприятиях(20).

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Минздрав обращает особое внимание на то, что за минувшие семь дней три случая коронавируса выявлено в группах людей, которые посещали те или иные мероприятия. Так, в населенном пункте Грозешты после организованного праздника выявлено 11 заразившихся COVID-19, а в населенных пунктах Рошканы и Мерены - по 6 случаев.

Проверки организовали и в продовольственной сфере. За последнюю неделю инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов проверили 322 предприятия: продуктовые магазины, ветеринарные аптеки, склады, предприятия общественного питания. Выявлено 25 нарушений. По итогам проверок 51 агропродовольственного рынка составлено 36 протоколов.

Минздрав настоятельно рекомендует гражданам строго соблюдать меры по охране общественного здоровья:

избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию ​​не менее 1 метра;

отказаться от проведения мероприятий с участием большого количества людей;

правильно носить маску: она должна прикрывать и рот, и нос.

Представителям бизнеса ведомства по зравоохранению напоминают об обязанности обеспечить персонал средствами защиты, измерять температуру у посетителей и персонала, проводить тщательную дезинфекцию поверхностей.

Продолжают помогать санэпиду и сотрудники Министерства внутренних дел. В совместном контроле за соблюдением мер в закрытых и открытых общественных местах задействованы примерно 10 тысяч сотрудников. Только за минувшую семидневку запротоколировали 394 правонарушения. Лидируют пункты общепита и сфера торговли. Кроме того, выявлено 93 случая несоблюдения гражданами режима самоизоляции.

В этой связи Министерство здравоохранения подтверждает обязательство соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней для:

лиц, у которых диагностированы легкие формы заболевания;

контактировавших с инфицированными пациентами;

излечившихся от коронавируса, с отрицательным результатом после лечения инфекции;

въехавших на территорию Республики Молдова.

Запрет на деятельность парков развлечений, мест отдыха, игровых площадок во время чрезвычайного положения в области здравоохранения остается в силе, - также информирует ведомство.

В среду, 18 августа, в Республике Молдова был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом - 626. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 31 415.

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