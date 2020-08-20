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Ремонт дорог. Архивное фото

Бесконечная история: почему затягивается ремонт трассы Кишинев-Унгены

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200820/31369069/beskonechnaya-istoriya-pochemu-zatyagivaetsya-remont-trassy-kishinev-ungeny.html

Трассу Кишинев-Унгены должны были сдать в эксплуатацию после ремонта еще в 2016 году, но и сейчас, по прошествии четырех лет, работы не закончены. В чем причины такой ситуации?

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Дорога Кишинев-Унгены-Скуляны может войти в историю Молдовы как рекордсмен по длительности ремонтных работ. Ее должны были ввести в эксплуатацию еще четыре года назад, но компания-подрядчик, подписавшая договор с государством, все это время откладывала сроки завершения ремонта.

© Sputnik / Ilya Nimushin
Премьер проверил, как идет строительство дороги Кишинев-Унгены-Скуляны
Министр экономики Сергей Райлян заявил, что проект затягивается из-за финансовых проблем исполнителя. В настоящий момент есть ряд сложностей в проведении ремонтных работ на участках Кишинев-Страшены и Хынчешты-Лэпушна.

"Мы постоянно поддерживаем диалог с представителями строительной компании. По нашим данным, несколько месяцев назад они получили дополнительные средства из банковской сферы", – отметил министр.

Глава кабмина Ион Кику уточнил, что в случае нерешения финансовых проблем и дальнейшего затягивания процесса власти будут вынуждены расторгнуть контракт с компанией.

"Так можно прождать и десять лет, пока дорогу отремонтируют. Было большой ошибкой доверить работы на столь важной трассе подрядчику, который не выполняет свои обязательства. Необходимо обсудить ситуацию и принять окончательное решение, иначе эта история никогда не закончится", – заявил Кику.

В декабре прошлого года пресс-служба правительства сообщила, что представитель строительной компании, осуществляющей ремонт трассы Кишинев-Унгены, заверил премьера о завершении работ до конца августа 2020 года.

Стоимость проекта составляет 23 миллиона евро.

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