Новые правила въезда во Францию: что надо знать гражданам Молдовы

"Согласно информации, полученной из аэропорта Бове (BVA), с 19 августа для въезда во Францию необходимо предоставить тест с отрицательным результатом RT-PCR COVID-19, проведенный не ранее чем за 72 часа до вылета. Под исключение попадают дети в возрасте до 11 лет", - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.
Генеральный прокурор Молдовы раскрыл детали расследования дела компании Metalferos, а также рассказал, как суды мешают работе прокуроров, когда речь идет о делах, связанных с олигархом Владимиром Плахотнюком.