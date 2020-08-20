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Флаг Франции, архивное фото

Новые правила въезда во Францию: что надо знать гражданам Молдовы

© Sputnik /
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200820/31369386/novye-pravila-vezda-france-chto-nado-znat-grazhdanam-moldova.html

Памятка для граждан Молдовы, которые собираются вылететь во Францию: при себе нужно иметь отрицательный тест на коронавирус и заполнить эпидемиологические декларации.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Правила въезда во Францию для граждан Молдовы изменились. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании AirMoldova.

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"Согласно информации, полученной из аэропорта Бове (BVA), с 19 августа для въезда во Францию необходимо предоставить тест с отрицательным результатом RT-PCR COVID-19, проведенный не ранее чем за 72 часа до вылета. Под исключение попадают дети в возрасте до 11 лет", - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Кроме того, остается в силе требование заполнить на въезде в эту европейскую страну эпидемиологические декларации: Анкета 1 (ENG)Анкета 1 (FRA)Анкета 2.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1778)

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