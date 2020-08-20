Новые правила въезда во Францию: что надо знать гражданам Молдовы

Памятка для граждан Молдовы, которые собираются вылететь во Францию: при себе нужно иметь отрицательный тест на коронавирус и заполнить эпидемиологические декларации.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Правила въезда во Францию для граждан Молдовы изменились. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании AirMoldova.

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"Согласно информации, полученной из аэропорта Бове (BVA), с 19 августа для въезда во Францию необходимо предоставить тест с отрицательным результатом RT-PCR COVID-19, проведенный не ранее чем за 72 часа до вылета. Под исключение попадают дети в возрасте до 11 лет", - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Кроме того, остается в силе требование заполнить на въезде в эту европейскую страну эпидемиологические декларации: Анкета 1 (ENG), Анкета 1 (FRA), Анкета 2.

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