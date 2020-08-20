Бизнес на правах: задержан военнослужащий

Некоторые жители Молдовы по-прежнему не чураются приобретать водительские права за взятку. Однако правоохранительные органы начеку: сотрудники Нацагенства по борьбе с коррупцией задержали военнослужащего из Единец за "бизнес" с водительскими правами.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали военнослужащего единецкого подразделения Центра подготовки специалистов Национальной армии за торговлю влиянием и пассивную коррупцию. Правоохранители установили, что он вымогал 800 евро в обмен на помощь в получении водительских прав.

Подозреваемый пообещал повлиять на некоторых сотрудников Отдела регистрации транспорта и квалификации водительского состава Единец, чтобы те выдали водительские права категории "B" и "C" без необходимого присутствия кандидата на теоретических и практических экзаменах.

Военнослужащий был задержан с поличным при получении 4000 леев - части запрошенной суммы. За это он должен был передать своему клиенту сертификат, подтверждающий прохождение практических курсов вождения и внутренних экзаменов. Подозреваемый задержан на 72 часа и содержится в изоляторе.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, связанных общей процедурой: по торговле влиянием и пассивной коррупции. Если военнослужащий будет признан виновным, ему грозит штраф до 400 тысяч леев, лишение свободы от 5 до 10 лет и лишение права занимать определенные должности на период до 10 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova