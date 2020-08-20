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Бизнес на правах: задержан военнослужащий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200820/31369717/biznes-na-pravakh-zaderzhan-voennosluzhaschiy.html

Некоторые жители Молдовы по-прежнему не чураются приобретать водительские права за взятку. Однако правоохранительные органы начеку: сотрудники Нацагенства по борьбе с коррупцией задержали военнослужащего из Единец за "бизнес" с водительскими правами.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали военнослужащего единецкого подразделения Центра подготовки специалистов Национальной армии за торговлю влиянием и пассивную коррупцию. Правоохранители установили, что он вымогал 800 евро в обмен на помощь в получении водительских прав.

Подозреваемый пообещал повлиять на некоторых сотрудников Отдела регистрации транспорта и квалификации водительского состава Единец, чтобы те  выдали водительские права категории "B" и "C" без необходимого присутствия кандидата на теоретических и практических экзаменах.

Водительские права
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Военнослужащий был задержан с поличным при получении 4000 леев  -  части запрошенной суммы. За это он должен был передать своему клиенту сертификат, подтверждающий прохождение практических курсов вождения и внутренних экзаменов. Подозреваемый задержан на 72 часа и содержится в изоляторе. 

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, связанных общей процедурой: по торговле влиянием и пассивной коррупции. Если военнослужащий будет признан виновным, ему грозит штраф до 400 тысяч леев, лишение свободы от 5 до 10 лет и лишение права занимать определенные должности на период до 10 лет.

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