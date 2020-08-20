Президент рассказал о том, как будет развиваться Кишинев - детали

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил на персональной страничке в социальной сети Facebook, что всегда проявлял интерес и был вовлечен в решение проблем главного города страны, которые неоднократно обсуждал в беседах с генеральным примаром муниципия Ионом Чебаном.
Особое внимание в текущем и следующем году будет уделено развитию инфраструктуры во дворах многоквартирных домов, ремонту подъездных путей, установке детских и спортивных площадок. На эти цели власти страны и города намерены выделить 20-30 миллионов леев.
Развитие пригородов столицы, по словам Додона, уже стало приоритетным в деятельности центральных органов управления республики. В селе Добруджа, например, многие частные дома будут вновь подключены к электросети после того, как 8 лет у них вообще не было света.
Одним из главных для Кишинева вопросов Додон назвал реконструкцию станции очистки сточных. Сейчас ведутся переговоры с международными партнерами республики по закупке необходимого оборудования.
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