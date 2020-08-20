14:29 20 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.67
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Кишинев

Президент рассказал о том, как будет развиваться Кишинев - детали

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
10410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200820/31369828/prezident-dodon-rasskazal-o-tom-kak-budet-razvivatsya-kishinev.html

Глава государства заверил кишиневцев, что вопросы развития столицы и ее пригородов находятся под пристальным контролем администрации президента - в ближайшее время начнется внедрение ряда масштабных инфраструктурных проектов.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил на персональной страничке в социальной сети Facebook, что всегда проявлял интерес и был вовлечен в решение проблем главного города страны, которые неоднократно обсуждал в беседах с генеральным примаром муниципия Ионом Чебаном.

Аллея в парке Ла Извор
© Sputnik / Yana Zaharova
В одном из парков Кишинева демонтируют ресторан
Додон перечислил основные объекты в развитии города, которые сейчас ремонтируются, а также обозначил планы на будущее. В частности, глава государства подчеркнул, что на ремонт и модернизацию улицы Албишоара в Кишиневе и восстановление тротуаров по улицам Пушкина и Бэнулеску-Бодони из государственного бюджета выделено 100 миллионов леев.

Особое внимание в текущем и следующем году будет уделено развитию инфраструктуры во дворах многоквартирных домов, ремонту подъездных путей, установке детских и спортивных площадок. На эти цели власти страны и города намерены выделить 20-30 миллионов леев.

Развитие пригородов столицы, по словам Додона, уже стало приоритетным в деятельности центральных органов управления республики. В селе Добруджа, например, многие частные дома будут вновь подключены к электросети после того, как 8 лет у них вообще не было света.

очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
Чебан о неприятном запахе в Кишиневе: выявим причину и виновных
Еще один важный вопрос, который предстоит решить, - подключить 622 домов в поселке Сынджера к концу текущего года к газопроводу. На ремонт подъездных дорог к населенным пунктам муниципия, по словам Додона, намереваются выделить 24 миллиона леев, а в целом, по стране на восстановление автомагистралей - 6 миллиардов.

Одним из главных для Кишинева вопросов Додон назвал реконструкцию станции очистки сточных. Сейчас ведутся переговоры с международными партнерами республики по закупке необходимого оборудования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Русло реки Бык в Кишиневе расчистят к середине сентября
Определены места проведения школьных ярмарок в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Теги:
Додон, Кишинев, проблемы, развитие, город


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Дорожный патруль: российские военные автоинспекторы на конкурсе АрМИ-2020 в Узбекистане
АрМИ-2020: российские военные автоинспекторы провели первое занятие
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться