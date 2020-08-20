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Новое предупреждение синоптиков: объявлен "желтый код"

© Sputnik / Alena Matveeva
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1302)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200820/31369974/novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-obyavlen-zheltyy-kod.html

В Молдове теперь действуют сразу три предупреждения - два метеорологических и одно гидрологическое.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" в связи с неустойчивым характером погоды. Это предупреждение действует в четверг.

"Сегодня, в период 12.30-22.00, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами усиления шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометео.

Владимир Гараба.
© Photo : anticoruptie.md
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Кроме того, в стране действуют еще два предупреждения. "Оранжевый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вступил в силу накануне, его действие в некоторых центральных и южных районах республики продлится до 26 августа.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когыльник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности", - отметили синоптики. 

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.

Кроме того, специалисты продлили до 21 августа еще одно предупреждение, которое связано с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс) природного характера.

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Тема:
Погода в Молдове (1302)

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