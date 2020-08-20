Новое предупреждение синоптиков: объявлен "желтый код"

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" в связи с неустойчивым характером погоды. Это предупреждение действует в четверг.
"Сегодня, в период 12.30-22.00, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами усиления шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометео.
"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когыльник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности", - отметили синоптики.
Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.
Кроме того, специалисты продлили до 21 августа еще одно предупреждение, которое связано с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс) природного характера.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>