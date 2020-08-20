Опасная река: двое несовершеннолетних утонули в Днестре

Двое детей, оставшиеся всего на несколько минут без присмотра матери, утонули, купаясь в реке Днестр.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Горе в семье из села Кошница Дубоссарского района: днем в среду, 19 августа, в Днестре утонули двое детей восьми и десяти лет.

По данным правоохранительных органов, мать несовершеннолетних разрешила им искупаться в реке. На некоторое время она отвлеклась на плач младшего, четырехмесячного малыша, после чего заметила, что старшие дети исчезли. Женщина решила, что они ушли домой, собрала вещи и пошла проверить. Детей дома не оказалось, мать вернулась на берег реки и позвонила в экстренную службу 112.

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После нескольких часов поисков спасатели нашли тела детей в Днестре. По данным полиции, семья не подпадает под категорию социально уязвимых и не состоит на учете.

Три дня назад аналогичная трагедия произошла в селе Шишканы Ниспоренского района: в местном озере утонули дети шести и восьми лет.

Во избежание подобных трагедий, взрослым настоятельно рекомендуется строго следить за своими детьми во время летних каникул, особенно во время купания, не оставлять их без присмотра возле водоемов.

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