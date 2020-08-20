Мэр Кишинева прокомментировал ситуацию со зловонием в городе

На данный момент сформированная по распоряжению столичного градоначальника рабочая группа занимается анализом всех обстоятельств, которые привели к тому, что в Кишинев вновь вернулось зловоние.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил, что по факту неприятного запаха, который вновь появился в столице, проводится внутреннее расследование. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По поводу ситуации на очистных сооружениях: многие спрашивают, что происходит и почему в некоторых районах города появился неприятный запах, а также какие действия мы предпринимаем. Сегодня созданная рабочая группа отправилась на место, чтобы выяснить причины появления запаха и выявить виновных в сложившейся ситуации. По этому поводу также проводится расследование", - заявил градоначальник.

По его словам, рабочая группа анализирует все обстоятельства, и через три дня ему должны предоставить полный отчет и конкретные предложения для решения проблемы.

"Так, если расследование выявит виновных, пощады не будет никому, потому что меня каждый раз уверяли, что неприятного запаха от очистных сооружений не будет", - подчеркнул примар.

Он также рассказал, что накануне ответственные лица проинформировали его о том, что концентрация сбросов в последнее время на очистных сооружениях увеличилась, "и виноваты в этом экономические агенты, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки".

"Почему я узнал об этом вчера? Почему не были предприняты необходимые меры? И почему эту ситуацию годами терпели со стороны некоторых предприятий? Я должен получить ответы на эти вопросы в течение трех дней после изучения всех обстоятельств", - добавил Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что обращения в некоторые государственные учреждения - министерство сельского хозяйства, инспекцию по охране окружающей среды, муниципальный центр профилактической медицины, национальное агентство общественного здоровья, национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, чтобы уведомить об этом случае и распорядится о том, чтобы подчиненные организации провели внеплановые проверки с отбором проб у производственных компаний, сбрасывающих сточные воды с высокой концентрацией загрязняющих веществ в общественную канализационную сеть.

К слову, проблема зловония в Кишиневе не стала новостью для столичных жителей. Осенью прошлого года Генеральная прокуратура даже открыла уголовное дело по фактам загрязнения воды, воздуха в муниципии Кишинев и неправильному управлению денежными ресурсами, приведшими к ущербу в 70 миллионов леев.

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