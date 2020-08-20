Данные Минздрава: в стране подтвердились 522 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 522 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в четверг.

По данным структуры, из числа новых случаев в восьми эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Турции в двух случаях и по одному из Украины, Австрии, Франции, Германии, Ирландии и США.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 31 937.

За минувшие 24 часа проведены 3242 теста, при этом повторно - 713.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 40 медработников: 13 врачей, 24 медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 444 пациента (из них 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1239 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 242 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 22 411. человек.

Зафиксированы еще семь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 921.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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