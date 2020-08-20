Правительство меняет подход в агросекторе: о чем заявил премьер

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Сельскохозяйственная система Молдовы сталкивается с хроническими проблемами, которые копились на протяжении долгого времени. Об этом в четверг заявил премьер страны Ион Кику.

"После дискуссий с производителями посевного материала выводы такие – этот сектор с огромным потенциалом для Молдовы как с точки зрения экономики (говорим о повышении добавленной стоимости в этом секторе), так и с точки зрения одного из решений для сельского хозяйства в условиях климатических изменений, а именно - засухи", - сказал Кику.

По его словам, молдавский сорта, гибриды и все, что предлагает отечественная наука, гораздо устойчивее и более адаптировано к неблагоприятным погодным условиям, и в первую очередь, засухе.

"Речь идет и о пшенице, и о кукурузе, и о подсолнечнике, а также о виноградарстве и садоводстве. Понятно, что если мы хотим, чтобы сельское хозяйство было устойчивым к засухе и был экономический эффект, то необходимо оживить отрасль", - отметил премьер.

Он сообщил, что правительство одобрит ряд инициатив по продвижению отечественных семян на внутренний рынок. Сюда входит новый государственный подход к субсидированию сельского хозяйства, который также будет включать производство семенного материала.

"Со следующего года субсидии в сельском хозяйстве будут предлагаться только тем производителям, кто соблюдает севооборот. В последние 10-15 лет мы издевались над нашими почвами. Речь идет не просто о засухе, а неуважении к предыдущим культурам, севообороту. Данная проблема привела к результатам этого года", - подчеркнул Кику.

Премьер считает, что "выжимание из земель" всех ресурсов ради исключительно выгоды, без учета губительных эффектов, оказываемых на почву, не может больше продолжаться.

"Это слишком дорого нам обходиться, как бюджету, так и стране", - отметил премьер.

В течение двух недель правительство утвердит план действий, основным элементом которого станет финансовое поощрение соблюдения севооборота, стимулирование закупок качественных местных семян, а также совершенствование правовой базы. "Только так сельскохозяйственный сектор может стать устойчивее к существующим проблемам", - заключил Кику.

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