Как организуют учебный процесс в условиях пандемии COVID-19

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В Молдове утвердили специальные правила организации учебного года 2020-2021 с учетом эпидемиологической ситуации с COVID-19 для школ, лицеев и гимназий. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

"Документ устанавливает обязанности и действия местных специализированных органов в области образования, а также в зависимости от обстоятельств других подразделений районных и муниципальных советов, руководящего и педагогического персонала учебных заведений в контексте организации учебного года 2020-2021 с учетом эпидемиологической ситуации с COVID-19", - отметили в Минобразования.

В тексте этого регламента оговаривается необходимость межведомственной коммуникации на расстоянии для того, чтобы обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, в документе прописана важность координации организационных моделей образовательного процесса, утвержденных учебными заведениями.

Местные управления образования обязаны обеспечить школьные автобусы дезифектантами, градусниками и масками для водителей. Кроме того, эти структуры ответственны за проверку учебных учреждений на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Что должны делать руководители школ

Руководство образовательных учреждений должно оценить возможности проведения занятий в безопасных условиях, включая потенциальные риски для учащихся и преподавателей.

Среди прочего администрация учебных заведений обязана установить способ организации и проведения занятий, согласно рекомендованным Минобразования моделям обучения, соблюдая следующий алгоритм:

проанализировать методы организации образовательного процесса в зависимости от возможностей учреждения, включая финансовые, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;

в обязательном порядке посоветоваться с преподавательским составом, родителями (опекунами) и учащимися насчет рекомендованных министерством моделей обучения в условиях пандемии;

скоординировать с профсоюзным лидером выбранную модель;

утвердить на педсовете учебно-организационную составляющую, а на уровне руководства административно-финансовую часть;

предпринять шаги для выявления дополнительных финансовых ресурсов, если их недостаточно для применения выбранной модели;

проинформировать местные органы в системе образования о выбранной модели организации учебного процесса. © Sputnik / Павел Лисицын Глава Минобразования Молдовы разъяснил, как будут работать школы с 1 сентября

Кроме того, руководству образовательных учреждений необходимо определить группы учащихся и сотрудников, которые наиболее подвержены рискам заражения, и принять меры для минимизации опасности.

Директорам придется следить за тем, чтобы в образовательных учреждениях было необходимое количество чистой воды, дезифектантов на входе в школу и на всей ее территории, а также за тем, чтобы были в наличии термометры.

Обязанности преподавателей

Учителям придется подготовить отчет о выполнении дисциплинарной программы на время дистанционного обучения. Педагогам также нужно будет наладить учебный процесс, используя технологии и инструменты "Google для образования", в том числе Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Sites, Skype и другие бесплатные платформы.

Преподаватели должны постоянно следить за состоянием здоровья учащихся, за соблюдением физической дистанции ​​во время занятий, а также во время перемен.

Другие аспекты

Минобразования уточняет, что указ о моделях организации мероприятий, посвященных "Первому звонку" должен приниматься администрацией учебного заведения в соответствии с нормами, установленными Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

Организация питания в учебных заведениях остается обязательной с соблюдением санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм, установленных Национальным агентством продовольственной безопасности.

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