Новые ограничения движения общественного транспорта столицы: что надо знать

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Новые транспортные ограничения в Кишиневе - 21-23 августа перекроют движение на улице Албишоара на отрезке улиц М. Витязул и П. Рареш. Как сообщили в столичной примэрии, это связано ремонтом канализационного коллектора.

По этой причине микроавтобусы №171 и 174 будут ездить по улицам Митрополита Дософтей – М. Чеботарь – Колумна и далее по установленному ранее маршруту. В обратном направлении эти маршрутки будут ездить без изменений.

Что касается микроавтобусов №192, то они будут ездить по улицам М. Витязул – Митрополита Дософтей – М. Чеботарь и далее по установленному ранее маршруту. Обратное следование не претерпело корректировок.

Какие ремонтные работы ведутся в Кишиневе на улице Албишоара>>>

Кроме того, до 29 августа приостановлено движение транспорта по улицам К. Тэнасе и бульвару Г. Виеру на отрезке между улицами А. Пушкина и Иерусалимской. Причина – ремонт канализационных сетей. В связи с этим изменены несколько маршрутов общественного транспорта.

Троллейбусы №7 доезжают от улицы Узинелор (Заводская) до Цирка, а №10 - от Московского проспекта до Цирка.

Маршрут троллейбусов №12: от улицы Бэнулеску-Бодони по бульвару Штефана чел Маре, улицам М. Витязул, Петриканская, Б. Воевод, А. Руссо.

Следование троллейбусов №24 (в сторону Чекан): с улицы А. Пушкина по улицам Букурешть, М. Витязул, Петриканская, Б. Воевод, А. Руссо.

Троллейбусы №25 ездят с улицы Бэнулеску-Бодони по бульвару Штефана чел Маре, улицам М. Витязул, Петриканская, Каля Орхеюлуй.

Маршрут троллейбусов №16 и 32 изменился следующим образом: с улицы А. Пушкина по улице Иерусалимская, бульвару Г. Виеру и далее по установленному ранее плану.

Автобусы №5 и 26 следуют с улицы А. Пушкина по улице Иерусалимская, бульвару Г. Виеру и далее по установленному ранее маршруту.

Микроавтобусы №116, 238 и 162 ездят с улицы А. Пушкина по улице Иерусалимская, бульвару Г. Виеру и далее по установленному ранее маршруту.

А с 22.00 субботы до 06.00 воскресенья перекроют движение транспорта по улице Албишоара на отрезке между улицами П. Рареш и А. Ботезату. Это связано с ремонтом теплосетей.

По этой причине микроавтобусы №171 и 174 будут ездить по улицам: Албишоара – П. Рареш – Бэнулеску-Бодони – Колумна и далее по установленному ранее маршруту. В обратном направлении эти маршрутки будут ездить без изменений.

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