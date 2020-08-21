Додон заявил, что готов протестировать на себе российскую вакцину от COVID-19

Глава государства подчеркнул, что как только станет возможным использовать российскую вакцину на ком-то из иностранных граждан, он приедет в РФ или найдет другую возможность протестировать ее на себе.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов протестировать российскую вакцину от коронавируса нового типа первым из граждан республики. Об этом он сообщил в пятницу в еженедельном выпуске программы "Президент отвечает".

"Что касается вакцины. Я нахожусь в Российской Федерации. Мы пообщались с коллегами здесь. Вы знаете, что они создали вакцину, которая сейчас проходит процедуру тестирования. Наблюдал скептицизм у многих молдаван, в том числе, в официальных кругах, относительно российской вакцины. Сейчас Россия использует ее только внутри страны. Но когда будет решено использовать ее за пределами РФ, я готов предложить себя в качестве первого из молдавских граждан, чтобы протестировать эту вакцину на себе", - сказал Додон.

При этом глава государства сообщил, что "даже готов рискнуть здоровьем, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову".

"Пообщался с коллегами здесь, и они сказали, что как только станет возможным использовать эту вакцину на ком-то из иностранных граждан, я приеду сюда, либо найдем другую возможность протестировать эту вакцину на мне лично. Чтобы исключить риски и подозрения со стороны некоторых молдавских граждан. Очень надеюсь, что это произойдет в течение следующих нескольких недель", - заключил Додон.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V">>>

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания.

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