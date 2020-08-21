Можно ли выехать из Молдовы на обучение в Россию в условиях пандемии COVID-19

В преддверии нового учебного года в условиях пандемии COVID-19 встает вопрос о том, как будут продолжать обучение молдавские студенты в России.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что, по его информации, в ближайшие дни будет принято специальное решение правительства России о разрешении въезда на территорию государства школьникам и студентам. Об этом он заявил в пятницу в еженедельном выпуске программы "Президент отвечает".

"Что касается обучения в России. Сегодня говорил с партнерами из РФ. Они уточнили, что в ближайшие дни, может, даже сегодня, в пятницу, или самое позднее в понедельник будет принято специальное решение российского правительства. О чем идет речь? Известно, что до 1 сентября въезд в Россию гражданам других стран запрещен", - отметил Додон.

Однако, по его словам, существует проблема, поскольку есть много студентов, школьников не только из Молдовы, а из разных стран, которые должны приехать на учебу, начиная с 1 сентября.

"Поэтому в ближайшее время будет принято решение – разрешить либо с 25 августа, либо с 31 августа въезд для школьников и студентов", - сказал молдавский президент.

Ежегодно РФ выделяет для иностранных студентов более 15 тысяч мест для обучения в российских вузах. Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев заявлял, что эта квота может увеличиться до 30 тысяч.

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