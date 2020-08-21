Можно ли выехать из Молдовы на обучение в Россию в условиях пандемии COVID-19

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что, по его информации, в ближайшие дни будет принято специальное решение правительства России о разрешении въезда на территорию государства школьникам и студентам. Об этом он заявил в пятницу в еженедельном выпуске программы "Президент отвечает".
Однако, по его словам, существует проблема, поскольку есть много студентов, школьников не только из Молдовы, а из разных стран, которые должны приехать на учебу, начиная с 1 сентября.
"Поэтому в ближайшее время будет принято решение – разрешить либо с 25 августа, либо с 31 августа въезд для школьников и студентов", - сказал молдавский президент.
Ежегодно РФ выделяет для иностранных студентов более 15 тысяч мест для обучения в российских вузах. Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев заявлял, что эта квота может увеличиться до 30 тысяч.
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