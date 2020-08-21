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Улица Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони. Архивное фото

Что изменится на нескольких улицах Кишинева

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
События Кишинева (68)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200821/31380923/chto-budet-izmeneno-v-kishineve-na-ulitsakh-pushkina-i-bodoni.html

Столичный градоначальник рассказал о тех изменениях, которые ждут центральные улицы Кишинева в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. На тротуарах улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони укладывают новое покрытие. Об этом сообщил в своем посте в соцсети примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Несмотря на неудобства из-за текущего ремонта, люди останавливаются, чтобы посмотреть, как мечта многих кишиневцев превращается в реальность", - отметил градоначальник.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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В настоящее время работы идут интенсивно на двух улицах. На участках трудятся восемь рабочих бригад.

Остановки общественного транспорта демонтируют, а затем установят новые. Кроме того, будет модернизировано уличное освещение.

Старое покрытие будет повторно использовано в муниципальных образовательных учреждениях или на других объектах.

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Тема:
События Кишинева (68)

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Теги:
улицы Кишинева, Бэнулеску-Бодони, Кишинев


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