Что изменится на нескольких улицах Кишинева

Столичный градоначальник рассказал о тех изменениях, которые ждут центральные улицы Кишинева в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. На тротуарах улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони укладывают новое покрытие. Об этом сообщил в своем посте в соцсети примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Несмотря на неудобства из-за текущего ремонта, люди останавливаются, чтобы посмотреть, как мечта многих кишиневцев превращается в реальность", - отметил градоначальник.

В настоящее время работы идут интенсивно на двух улицах. На участках трудятся восемь рабочих бригад.

Остановки общественного транспорта демонтируют, а затем установят новые. Кроме того, будет модернизировано уличное освещение.

Старое покрытие будет повторно использовано в муниципальных образовательных учреждениях или на других объектах.

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